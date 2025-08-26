Streit hinter den Kulissen eskaliert – Patrouille Suisse fliegt nicht am ESAF

Kein Auftritt am GrossanlassStreit hinter den Kulissen eskaliert – Patrouille Suisse fliegt nicht am ESAF
Sven Ziegler
26.8.2025
Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis wird die Patrouille Suisse Ende August nicht auftreten. Zwischen Armee und OK des Mega-Events ist ein offener Streit um die Gründe der Absage entbrannt.
Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Mollis sollte für die Patrouille Suisse einer der Höhepunkte des Jahres werden. Doch dazu kommt es nicht: Die berühmte Jetstaffel wurde ausgeladen. Wie SkyNews.ch zuerst berichtete, sorgt der Entscheid für hitzige Diskussionen.
Nils «Jamie» Hämmerli, Kommandant der Patrouille Suisse, erklärte, man habe die gesamte Jahresplanung auf das ESAF ausgerichtet. Das Gesuch des Organisationskomitees sei eingereicht und von der Luftwaffe bewilligt worden. «Doch vor einigen Monaten wurden wir vom OK wieder ausgeladen – mit Verweis auf Nachhaltigkeit», so Hämmerli. Dabei betont die Staffel, CO₂-Emissionen vollständig zu kompensieren und teilweise mit fossilfreiem Kerosin zu fliegen.
OK-Präsident Jakob Kamm weist diese Darstellung gegenüber der «Aargauer Zeitung» zurück. Bereits vor drei Jahren habe man entschieden, auf einen Auftritt zu verzichten. Mehrere Gründe hätten den Ausschlag gegeben: Sicherheitsbedenken, das ohnehin grosse Besucheraufkommen und Unsicherheiten bei den zugesagten Armee-Manntagen.
Patrouille Suisse war mehrfach am ESAF
Zudem sei damals davon ausgegangen worden, dass die Patrouille Suisse 2026 beim Flugmeeting «Zigairmeet» in Mollis auftreten würde. «Von mir aus könnten die jeden Tag hier fliegen», betont Kamm – doch nicht alle im Tal teilten diese Begeisterung.
Besonders im Hunterverein Mollis löste die Entscheidung Enttäuschung aus. Mitglieder hatten sich bereits auf das traditionelle Training über dem Flugplatz gefreut, das ebenfalls gestrichen wurde. Auf Social Media folgte Mitte August ein Sturm der Entrüstung.