Streit hinter den Kulissen eskaliert – Patrouille Suisse fliegt nicht am ESAF

Die Patrouille Suisse tritt nicht am ESAF auf. sda

Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis wird die Patrouille Suisse Ende August nicht auftreten. Zwischen Armee und OK des Mega-Events ist ein offener Streit um die Gründe der Absage entbrannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Patrouille Suisse wurde für das Eidgenössische Schwingfest ausgeladen.

Offiziell ist von Nachhaltigkeit, Sicherheit und Besucheraufkommen die Rede.

In den sozialen Medien sorgte die Absage für heftige Kritik. Mehr anzeigen

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Mollis sollte für die Patrouille Suisse einer der Höhepunkte des Jahres werden. Doch dazu kommt es nicht: Die berühmte Jetstaffel wurde ausgeladen. Wie SkyNews.ch zuerst berichtete, sorgt der Entscheid für hitzige Diskussionen.

Nils «Jamie» Hämmerli, Kommandant der Patrouille Suisse, erklärte, man habe die gesamte Jahresplanung auf das ESAF ausgerichtet. Das Gesuch des Organisationskomitees sei eingereicht und von der Luftwaffe bewilligt worden. «Doch vor einigen Monaten wurden wir vom OK wieder ausgeladen – mit Verweis auf Nachhaltigkeit», so Hämmerli. Dabei betont die Staffel, CO₂-Emissionen vollständig zu kompensieren und teilweise mit fossilfreiem Kerosin zu fliegen.

OK-Präsident Jakob Kamm weist diese Darstellung gegenüber der «Aargauer Zeitung» zurück. Bereits vor drei Jahren habe man entschieden, auf einen Auftritt zu verzichten. Mehrere Gründe hätten den Ausschlag gegeben: Sicherheitsbedenken, das ohnehin grosse Besucheraufkommen und Unsicherheiten bei den zugesagten Armee-Manntagen.

Patrouille Suisse war mehrfach am ESAF

Zudem sei damals davon ausgegangen worden, dass die Patrouille Suisse 2026 beim Flugmeeting «Zigairmeet» in Mollis auftreten würde. «Von mir aus könnten die jeden Tag hier fliegen», betont Kamm – doch nicht alle im Tal teilten diese Begeisterung.

Besonders im Hunterverein Mollis löste die Entscheidung Enttäuschung aus. Mitglieder hatten sich bereits auf das traditionelle Training über dem Flugplatz gefreut, das ebenfalls gestrichen wurde. Auf Social Media folgte Mitte August ein Sturm der Entrüstung.

Die Patrouille Suisse hat in der Vergangenheit mehrfach am Eidgenössischen Schwingfest teilgenommen, zuletzt 2016 in Estavayer. Doch die Tage der Formation sind ohnehin gezählt: Spätestens 2027 wird die Luftwaffe die letzten F-5 Tiger ausser Dienst stellen. Damit dürfte auch die Zukunft der legendären Staffel besiegelt sein.