Bei einem Freibad am Hallwilersee provozierte ein Unbekannter eine Auseinandersetzung mit einer Schwimmerin. Dabei griff er sie tätlich an und verletzte sie. Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen.

Der Hallwilersee ist derzeit nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Hitzewelle ein beliebtes Badegewässer.

Darum geht’s In Seengen AG griff ein junger Mann eine 62-Jährige nach einem Streit in der Badi an.

Die Frau erlitt Prellungen und Schürfungen, der Täter flüchtete.

Die Kantonspolizei sucht nun Zeugen und Hinweise zum unbekannten Angreifer. Zusammenfassung erstellt mit

Der Vorfall ereignete sich gemäss Kantonspolizei Aargau am Dienstag zwischen 10.45 und 11.15 Uhr beim Männerbad bei Seengen AG. Beim Männerbad handelt es sich um eine öffentlich zugängliche Badestelle. Zur Badeanstalt haben heute Männer wie Frauen Zutritt.

Eine 62-jährige Frau hatte auf dem Sonnendeck des Badehauses ihr Badetuch ausgelegt und war schwimmen gegangen. Wie sie später den Beamten schilderte, habe sich bei ihrer Rückkehr unmittelbar neben ihr ein weiteres Badetuch befunden.

Darauf habe sich ein junger Mann befunden, den sie gebeten habe, sich angesichts des weitgehend leeren Sonnendecks doch einen anderen Platz zu suchen. Daraus entbrannte offenbar ein Disput, worauf der Unbekannte mit den Füssen gegen Kopf und Körper der Frau kickte.

Polizei sucht Zeugen

Die 62-Jährige schrie um Hilfe, worauf weitere anwesende Badegäste herbeieilten. «Der Aggressor, dessen Motive für seine Brutalität völlig unklar sind, machte sich in der Folge aus dem Staub», schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Die Betroffene habe Schürfungen und Prellungen erlitten und sich ärztlich untersuchen lassen. Gleichentags erstattete sie bei der Kantonspolizei Anzeige.

Die Kantonspolizei hat derweil Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Es handle sich um einen etwa 20-jährigen, 180 cm grossen Mann mit kurzen, schwarzen Haaren. Er sprach Aargauer Dialekt und trug eine blau-weiss gestreifte Badehose. Die Kantonspolizei in Lenzburg bittet die anwesenden Helferinnen, sich zu melden. Auch sucht sie Augenzeugen, die den Täter sahen oder Angaben zu seiner Identität machen können.

Video aus dem Ressort