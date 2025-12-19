  1. Privatkunden
Drei Verletzte in Winterthur Streit in Männergruppe eskaliert – Polizei nimmt sechs Personen fest

Dominik Müller

19.12.2025

Die Stadtpolizei Winterthur hat im Zusammenhang mit einem Streit sechs Personen verhaftet. (Symbolbild)
Die Stadtpolizei Winterthur hat im Zusammenhang mit einem Streit sechs Personen verhaftet. (Symbolbild)
Keystone

Am Dienstag kam es in Winterthur zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der drei Personen verletzt wurden. Die Polizei hat sechs Personen festgenommen.

Dominik Müller

19.12.2025, 10:22

Am Dienstagabend ging bei der Stadtpolizei Winterthur die Meldung ein, dass in der Aussenwacht Sennhof eine Person mit einer Kopfverletzung am Boden liege. Die ausgerückten Patrouillen trafen vor Ort dann auf mehrere Beteiligte, heisst es in einer Mitteilung.

Erste Abklärungen ergaben demnach, dass es zuvor zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen war, bei dem Pfefferspray eingesetzt wurde. Dabei erlitten drei Personen leichte Verletzungen.

Die drei verletzten Männer aus Syrien im Alter von 48, 18 und 17 Jahren wurden durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen zur medizinischen Versorgung ins Spital gebracht. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Nordmazedonien begab sich selbständig zur Kontrolle ebenfalls ins Spital und konnte dieses kurze Zeit später wieder verlassen.

Sechs Personen wurden festgenommen und befragt. Sie werden sich vor der zuständigen Jugendanwaltschaft beziehungsweise Staatsanwaltschaft verantworten müssen.

