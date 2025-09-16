Streit um Dorfbrunnen eskaliert – Gemeinderätin des Amts enthoben

Stein des Anstosses: Dieser Brunnen steht im Zentrum der aktuellen Diskussionen. Screenshot TVO

Ein jahrzehntelang unbeachteter Dorfbrunnen hat in Bettwiesen TG zu einem erbitterten Konflikt geführt. Es geht um Eigentumsrechte, Denkmalschutz und Machtfragen im Gemeinderat.

Der Streit um den Dorfbrunnen von Bettwiesen im Kanton Thurgau zieht sich seit Jahren hin – und ist inzwischen zu einem juristischen und politischen Dauerbrenner geworden.

Wie die «Wiler Nachrichten» berichten, steht der Brunnen auf dem Grundstück von Andreas und Franziska Pustiasi. 2022 stellte Andreas Pustiasi den Antrag, das Bauwerk zu versetzen, da es die Sicht auf die Hauptstrasse erheblich behindere.

«Man steht beim Manövrieren mehrmals fast auf dem Brunnen», erklärte er auch gegenüber dem Regionalsender TVO. Dies gefährde nicht nur ihn selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmende.

Die Eigentumsfrage sorgte von Beginn an für Verwirrung. Die Gemeinde hatte den Brunnen lange wie ihr eigenes Kulturgut behandelt und kümmerte sich um den Unterhalt. Später stellte sich jedoch heraus, dass er rechtlich dem Grundstückseigentümer unterliegt – ein Fall des sogenannten Akzessionsprinzips.

Gemeinderätin des Amtes enthoben

Pustiasi schlug vor, den Brunnen inklusive Figuren fachgerecht zu versetzen, die Gemeinde sollte die Kosten tragen. Wegen der hohen Ausgaben lehnte der Gemeinderat ab. Stattdessen wurde ein Baustopp verhängt und das Kunstwerk unter superprovisorischen Denkmalschutz gestellt. Ein externes Gutachten bestätigte den Schutzstatus.

Besondere Brisanz erhielt der Fall durch die Rolle von Franziska Pustiasi, die bis März 2025 Vizepräsidentin des Gemeinderates war. Obwohl sie bei Beratungen jeweils in den Ausstand trat, sah Gemeindepräsident Patrick Marcolin einen «Rollenkonflikt» und sprach von einem «Vertrauensverlust» im Rat, wie die «Thurgauer Zeitung» schreibt.

Pustiasi wurde ihres Amtes enthoben und trat im Juni 2025 auch aus dem Gemeinderat zurück. «Ich war einfach nur geschockt», sagte sie damals.

Das Ehepaar Pustiasi reichte zusätzlich Strafanzeigen gegen die Gemeindeschreiberin ein – Vorwurf: üble Nachrede und Verleumdung aufgrund von Protokollunstimmigkeiten bei einem Treffen Ende 2024. Doch auch diese Auseinandersetzung brachte für die Familie keinen Erfolg.

Nun ist der Fall um ein Kapitel reicher, wie die «Thurgauer Zeitung» weiter schreibt. Am 21. August wies das Obergericht Thurgau eine Beschwerde gegen die Verfügung der Staatsanwaltschaft Frauenfeld ab. Es kam zum Schluss, dass sich Gemeindepräsident Marcolin nicht strafbar geäussert hatte.

In einer Stellungnahme erklärte die Gemeinde, man nehme den Entscheid «zur Kenntnis» und betrachte das Verfahren als «abgeschlossen». Der Familie Pustiasi bleibt einzig der Gang ans Bundesgericht offen.