«Braucht mehr gesunden Menschenverstand» Streit um Flugwerbung auf Zürcher Trams

Lea Oetiker

7.3.2026

In Zürich sorgen Trams mit Werbung für «Turkish Airline»s und «Chair» für politischen Streit. (Symbolbild)
In Zürich sorgen Trams mit Werbung für «Turkish Airline»s und «Chair» für politischen Streit. (Symbolbild)
sda

Flugwerbung auf Zürcher Trams sorgt für Streit: Die Grünen kritisieren sie als klimaschädlich, Bürgerliche verteidigen die Einnahmen für den ÖV.

Lea Oetiker

07.03.2026, 12:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Zürich sorgen Trams mit Werbung für «Turkish Airlines» und «Chair» für politischen Streit.
  • Grünen-Gemeinderat Dominik Waser kritisiert Flugwerbung als klimaschädlich und fordert Verantwortung von der Stadt.
  • Bürgerliche Politiker wie FDP-Gemeinderat Andreas Egli verteidigen die Werbeeinnahmen als wichtigen Beitrag zur Finanzierung des öffentlichen Verkehrs.
Mehr anzeigen

In Zürich sorgt derzeit Werbung auf zwei Trams für Diskussionen: Auf dem einen wirbt «Turkish Airlines», auf dem anderen «Chair». Unübersehbare Reklame für Fluggesellschaften – und für die Grünen ein falsches Signal.

«Flugwerbung ist absurd, denn wir haben das Ziel, die grauen Emissionen abzubauen. Entsprechend sollte nicht mehr geflogen werden. Wir haben jetzt schon den Fall, dass sehr viele Menschen fliegen. Wenn man es noch bewirbt, dann hat das keinen positiven Impact. Ich finde, die Stadt Zürich müsste die Verantwortung da übernehmen», sagt Dominik Waser, Gemeinderat der Grünen, gegenüber «TeleZüri».

Die auffälligen Trams sind erst seit Kurzem unterwegs. Solche Kampagnen kosten laut Bericht rund 300’000 Franken. Auf Anfrage von «TeleZüri» schreibt die VBZ: «Unser Angebot für Werbung in unseren Fahrzeugen steht grundsätzlich allen interessierten Werbekunden offen unter Einhaltung der entsprechenden Richtlinien.»

«Mehr gesunden Menschenverstand»

Aktuell sind mehrere politische Vorstösse zum Thema Werbung im öffentlichen Raum hängig. Während linke Parteien strengere Regeln fordern, pochen bürgerliche Vertreter auf wirtschaftliche Vernunft.

«Es braucht weniger Hysterie und mehr gesunden Menschenverstand. Die Werbeeinnahmen finanzieren die Trams, eines der umweltfreundlichsten Verkehrsmittel, die wir haben. Und sind wir ehrlich: Niemand schaut sich die Werbung am Tram an und sagt dann: ‹Oh, wieder einmal Werbung für Flug – ich mache wieder mal einen Flug›», sagt Andreas Egli, FDP-Gemeinderat.

Die Trams bleiben noch einige Wochen in Zürich unterwegs. Dasjenige mit der Werbung für Turkish Airlines voraussichtlich bis nach den Sommerferien.

