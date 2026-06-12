Zoff am AegeriseeErbstreit führt zu Schuldsprüchen am Zuger Strafgericht
SDA
12.6.2026 - 14:50
Ein erbitterter Familienstreit um wertvolle Grundstücke am Ägerisee hat vor dem Zuger Strafgericht ein juristisches Nachspiel gefunden. Drei der vier Angeklagten wurden schuldig gesprochen, einer wurde freigesprochen.
Der vierte Beteiligte wurde vom Vorwurf der Geldwäscherei freigesprochen.
Hintergrund des Prozesses ist ein Familienstreit. Eine Schwester warf ihrem Bruder vor, das Erbe – drei Grundstücke am Ägerisee – widerrechtlich verkauft zu haben, und zeigte ihn an. Die Staatsanwaltschaft kam zum Schluss, dass der Verkauf rechtens war. Weil der Preis aber zu tief gewesen sei, sei mit dem Verkauf die Familienholding, der die Grundstücke gehörten, geschädigt worden.
Die Staatsanwaltschaft beschuldigte deswegen den Bruder, den Präsidenten des Verwaltungsrats der Familienholding, sowie einen Treuhänder der ungetreuen Geschäftsbesorgung. Dem Käufer der Grundstücke warf sie Geldwäscherei vor.
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