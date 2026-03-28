Streit um McDonald's am Zürcher Limmatquai – jetzt mischt sich ein Weltstar ein

Am Zürcher Limmatquai stösst die geplante Eröffnung einer Mc'Donalds-Filiale auf Widerstand. Symbolbild: Keystone

In die Debatte um den geplanten McDonald's am Zürcher Limmatquai mischt sich auch Oscarpreisträgerin Emma Thompson ein. Sie unterstützt eine Petition gegen das Projekt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hollywood-Star Emma Thompson unterstützt eine Petition gegen ein geplantes McDonald’s am Zürcher Limmatquai.

Anwohnende bekämpfen das Projekt wegen Denkmalschutz, Lärm und Abfall juristisch.

Der Entscheid liegt beim Baurekursgericht. Mehr anzeigen

Die britische Oscarpreisträgerin Emma Thompson stellt sich gegen das geplante Fast-Food-Restaurant im Gebäude am Limmatquai 48. Sie hat eine Petition unterschrieben, die sich gegen die Vermietung durch die Eigentümerin Swiss Life richtet, berichtet der «Tages-Anzeiger». Rund 1600 Menschen unterstützen das Anliegen bereits.

Hintergrund: Obwohl Swiss Life einen langfristigen Mietvertrag mit McDonald's abgeschlossen hat, blockieren Anwohnende das Projekt. Sie wehren sich mit Rekursen und einer Petition gegen mögliche bauliche Eingriffe am denkmalgeschützten Gebäude sowie gegen Lärm und Abfall.

Thompson kennt die Gegend gut – sie übernachtete letztes Jahr im Hotel Storchen gegenüber und schwärmte in einer Mail, die dem «Tages-Anzeiger» vorliegt, von der «seit Jahrhunderten unveränderten Aussicht». Einen McDonald's dort zu platzieren, nennt sie einen «act of self-harm» – also einen Akt der Selbstschädigung. Ihre Hoffnung sei, «dass diese berechtigte und notwendige Petition ein Umdenken bewirkt».

Schauspielerin Emma Thompson sind die Mc'Donalds-Pläne in Zürich ein Dorn im Auge. Keystone

Fall liegt beim Baurekursgericht

Auch prominente lokale Stimmen stellen sich quer. Grossmünster-Pfarrer Christian Walti schreibt auf Instagram: «Diese Marke, der Frittiergestank und der immense Abfall passen nicht zum schönen Limmatquai.»

Der Fall liegt aktuell beim kantonalen Baurekursgericht. Sollte der Entscheid negativ ausfallen, wollen die Gegner bis vor Bundesgericht weiterziehen. McDonald’s betont hingegen, das Projekt sei bewilligt und speziell auf den Standort abgestimmt.

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