Der Rückgang des Weinkonsums in der Schweiz sorgt im Parlament für lebhafte Diskussionen: Bundesrat Parmelin fordert mehr Unterstützung für Schweizer Weine, stösst damit aber nicht überall auf Zustimmung.

Der Weinkonsum in der Schweiz ist 2024 stark gesunken, besonders der von Schweizer Weinen.

Das Parlament streitet über Fördermittel und Gesundheitsaspekte.

Importkontingente wurden abgelehnt, Prävention steht im Fokus.

Der Weinkonsum in der Schweiz ist im Jahr 2024 um fast 8 Prozent gesunken, wie das Bundesamt für Landwirtschaft berichtet. Besonders betroffen ist der Konsum von Schweizer Weinen, der um 16 Prozent zurückging. Diese Entwicklung hat im Parlament zu einer lebhaften Debatte geführt. Das berichtet der «Blick».

Agrarminister und Bundesrat Guy Parmelin – der auch ausgebildeter Winzer ist – äusserte sich besorgt über den Rückgang und stellte die Frage, ob die Fördermittel des Parlaments richtig eingesetzt würden.

Man könne die Leute nicht zum Trinken zwingen, wenn sie das nicht wollten. «Auch wenn ich mir wünschen würde, dass sie mehr trinken», sagte er in der letzten Woche der Sommersession. «Wie können wir den Konsum – in erster Linie von Schweizer Weinen – wieder in Schwung bringen?»

Grünen-Nationalrätin ist anderer Meinung

Doch seine Äusserungen kamen laut «Blick» nicht überall gut an. Beispielsweise bei Grünen-Nationalrätin Manuela Weichelt (ZG). Sie sieht darin einen Widerspruch zu den Bemühungen, den Alkoholkonsum zu reduzieren und die Gesundheitskosten zu senken.

Weichelt kritisiert auch die Medienmitteilung des Bundesamts für Landwirtschaft, die den Rückgang als «besorgniserregenden Trend» bezeichnet. Sie fordert eine ganzheitliche Sichtweise von der Regierung und warnt davor, Partikularinteressen zu verfolgen, die der Gesundheit der Bevölkerung schaden könnten.

Mitte-Nationalrat Benjamin Roduit (VS) ist anderer Meinung. Trotz erhöhter Werbeausgaben von neun Millionen Franken ist der Konsum weiter gesunken. Deshalb brauche es weitere Massnahmen, um den Markanteil von Schweizer Wein zu stärken. Er hat sich darum während der Fragestunde in der Sommersession erkundigt, ob ein Importkontingent für ausländische Weine denkbar sei.

Bundesrat Parmelin lehnt diese Idee jedoch ab, da sie weder die Importmengen reduzieren noch die Preise erhöhen würde. Eine Begründung für diese Aussage überliefert der «Blick» nicht.

Auch Weichelt spricht sich gegen ein solches Kontingent aus und betonte die Wichtigkeit der Präventionsmassnahmen. Es spiele keine Rolle, ob der Wein aus der Schweiz oder dem Ausland stammt, wenn es um die Gesundheit geht.