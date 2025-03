Nachdem in einer Wohnung in Dietikon ein Toter gefunden wurde, hat die Kantonspolizei einen Verdächtigen festgenommen. Symbolbild: KEYSTONE

Bei einer heftigen Auseinandersetzung in einer Wohnung in Dietikon ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann tödlich verletzt worden, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Ein Tatverdächtiger wurde verhaftet.

Gegen 1 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich, die Meldung ein, dass in einer Wohnung in Dietikon eine verletzte, leblose Person angetroffen worden sei, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei.

Ein sofort ausgerückter Notarzt habe nur noch den Tod des 44-Jährigen feststellen können, worauf die Polizei aufgeboten wurde. Die Ermittlungen vor Ort hätten ergeben, dass der Schweizer «höchstwahrscheinlich gewaltsam ums Leben kam».

Zuvor soll es einen Streit mit einem 30-jährige Schweizer gegeben haben: Er war es auch laut Kantonspolizei, den den Notarzt alarmierte. Der Mann wurde verhaftet. Die Staatsanwaltschaft für Gewaltdelikte ermittelt.