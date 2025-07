Die Kantonspolizei Aargau rückte aus. (Symbolbild) KEYSTONE

Am Dienstagabend kam es in Brugg AG zu einem Streit zwischen zwei Männern. Aus noch nicht geklärten Gründen fiel dabei ein Schuss.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstagabend fiel in Brugg AG ein Schuss.

Grund war ein Streit zwischen zwei Männern.

Die Polizei rückte mit einem grossen Aufgebot auf. Mehr anzeigen

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 19.45 Uhr auf dem Neumarktplatz in Brugg AG. Passanten meldeten der Polizei einen lautstarken Streit zwischen zwei Männern sowie einen darauffolgenden Schuss.

Die Polizei rückte mit mehreren Patrouillen aus und leitete eine weiträumige Fahndung ein. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte zunächst niemanden an. Kurze Zeit später kehrte ein 47-jähriger Marokkaner, der mutmasslich am Streit beteiligt war, an den Neumarktplatz zurück.

Im Verlauf der Fahndung konnte ein 35-jähriger Schweizer angehalten und festgenommen werden. Er war zum Zeitpunkt der Kontrolle sichtlich aufgewühlt und steht im Verdacht, im Verlauf des Streits eine mitgeführte Pistole gezogen und einen Schuss abgegeben zu haben. Die Waffe war allerdings bloss mit Schreckschusspatronen geladen. Verletzt wurde daher niemand. Es bestehen keine Hinweise auf einen Zusammenhang zum Ereignis vom 26. April 2025 in Brugg.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.