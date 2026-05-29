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Mysteriöser Einsatz in Strengelbach AG Leblose Person entdeckt – plötzlich klagen auch Polizisten über Atembeschwerden

Sven Ziegler

29.5.2026

Die Aargauer Polizei rückte aus. 
Die Aargauer Polizei rückte aus. 
KEYSTONE

Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz sorgt im Aargau für viele offene Fragen. In Strengelbach wurde eine leblose Person gefunden. Am Einsatzort entdeckten die Behörden zudem verschiedene Chemikalien – wenig später klagten mehrere Polizisten über Atembeschwerden und Übelkeit.

Sven Ziegler

29.05.2026, 11:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Strengelbach AG wurde eine leblose Person aufgefunden.
  • Am Fundort entdeckten die Einsatzkräfte verschiedene Chemikalien.
  • Mehrere Beamte entwickelten während des Einsatzes Atembeschwerden und Übelkeit.
  • Die Hintergründe werden untersucht.
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Ein rätselhafter Vorfall beschäftigt derzeit die Behörden im Kanton Aargau.

Wie die Kantonspolizei gegenüber der «Aargauer Zeitung» bestätigte, wurde in Strengelbach eine leblose Person entdeckt. Am Fundort stiessen die Einsatzkräfte zudem auf verschiedene Chemikalien.

Während des Einsatzes kam es zu einer unerwarteten Entwicklung: Mehrere Polizistinnen und Polizisten klagten plötzlich über gesundheitliche Beschwerden. Sie litten laut dem Bericht unter Atembeschwerden und Übelkeit – Symptome, die auf eine mögliche Vergiftung hindeuten könnten.

Welche Stoffe am Einsatzort gefunden wurden und ob ein Zusammenhang zwischen den Chemikalien und den Beschwerden der Einsatzkräfte besteht, ist derzeit noch unklar. Die Behörden äusserten sich bislang nicht zu möglichen Ursachen.

Die Ermittlungen laufen. Weitere Informationen wollen die Behörden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

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