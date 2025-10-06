  1. Privatkunden
Störung am Montagmorgen Grossflächiger Stromausfall in der Stadt Luzern behoben

Dominik Müller

6.10.2025

Der Stromausfall betraf weite Teile der Stadt Luzern.
Der Stromausfall betraf weite Teile der Stadt Luzern.
Alertswiss

In Luzern waren am Montagmorgen Teile der Stadt ohne Strom. Mittlerweile ist die Störung behoben.

Dominik Müller

06.10.2025, 09:34

06.10.2025, 10:04

Teile der Stadt Luzern war am Montagmorgen von einem Stromausfall betroffen. Gemäss der Warn-App Alertswiss waren insbesondere das Gebiet Neustadt und das Tribschenquartier betroffen. In der Zwischenzeit ist die Störung behoben worden.

Ein Augenzeuge schilderte «20 Minuten» Eindrücke vor Ort: «Die Ampeln funktionieren nicht.» Autos würden stillstehen und Menschen aus den lokalen Geschäften herausströmen.

