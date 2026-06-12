Stromausfall in der ganzen Stadt Biel

In der ganzen Stadt Biel ist am Freitagmorgen der Strom ausgefallen, Ursache und Dauer sind noch unklar. sda

Ein flächendeckender Stromausfall hat am Freitagmorgen die gesamte Stadt Biel/Bienne lahmgelegt. Ursache und Dauer der Störung sind bislang unklar.

In der Stadt Biel/Bienne ist es am Freitagmorgen zu einem flächendeckenden Stromausfall gekommen. Wie Alertswiss mitteilt, ist die gesamte Stadt betroffen. Zur Ursache sowie zur Dauer der Störung liegen derzeit keine Informationen vor.

Durch den Ausfall kann es auch zu Einschränkungen bei Telefonie- und Datendiensten kommen. Eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht gemäss Behörden jedoch nicht.

Die Behörden raten, keine Lifte zu benutzen und netzbetriebene Geräte auszuschalten. Zudem soll die Bevölkerung nach Möglichkeit vor Ort bleiben. Die Stromversorgung werde so rasch wie möglich wiederhergestellt, heisst es weiter.