Bei Mosen LU wird ein Jugendlicher schwer verletzt. sda

Nur wenige Tage nach einem tödlichen Train-Surfer-Unfall kommt es auf derselben Strecke erneut zu einem schweren Zwischenfall. Ein 17-Jähriger erlitt in Mosen LU auf dem Dach eines Zuges einen massiven Stromschlag und wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 17-Jähriger erlitt am Mittwochabend beim Bahnhof Mosen LU auf einem Zugdach einen Stromschlag und wurde erheblich verletzt.

Die Bahnstrecke zwischen Beinwil am See AG und Hitzkirch LU war rund vier Stunden gesperrt und es wurden Ersatzbusse eingesetzt.

Bereits in der Vorwoche kam es auf derselben Strecke sowie in Zofingen und Langenthal zu tödlichen Stromunfällen bei Jugendlichen. Mehr anzeigen

Am Mittwochabend kurz nach 19.30 Uhr ging bei der Luzerner Polizei die Meldung über einen Personenunfall beim Bahnhof Mosen LU ein. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen erheblich verletzten 17-Jährigen vor. Der Jugendliche musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Teenager auf dem Dach eines Zuges, als er von einem Stromschlag erfasst wurde. Die genauen Umstände werden derzeit abgeklärt. Die Luzerner Polizei bestätigt in einer Mitteilung, dass der Jugendliche durch die Hochspannungsleitung verletzt wurde.

Die Strecke zwischen Beinwil am See AG und Hitzkirch LU musste in der Folge für rund vier Stunden gesperrt werden. Der Bahnverkehr wurde unterbrochen, Ersatzbusse kamen zum Einsatz. Erst später am Abend konnte der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden.

Der Vorfall reiht sich in mehrere ähnliche Ereignisse ein, die sich in den vergangenen Wochen in der Region ereignet haben. In der Vorwoche kam auf derselben Strecke ein 18-Jähriger ums Leben, der ebenfalls auf einen Zug geklettert war und einen Stromschlag erlitt. Ein Begleiter blieb unverletzt.

Bereits am 24. Januar 2026 starb im Bahnhof Zofingen ein 17-Jähriger, nachdem er auf einen Güterwagen geklettert war und von der Oberleitung erfasst wurde. Auch in Langenthal BE kam es im Januar zu einem tödlichen Zwischenfall, bei dem ein 14-Jähriger beim Besteigen eines Zuges durch einen Stromschlag ums Leben kam.