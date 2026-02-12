  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schon wieder Zwischenfall Stromschlag auf Zugdach – 17-Jähriger schwer verletzt

Sven Ziegler

12.2.2026

Bei Mosen LU wird ein Jugendlicher schwer verletzt. 
Bei Mosen LU wird ein Jugendlicher schwer verletzt. 
sda

Nur wenige Tage nach einem tödlichen Train-Surfer-Unfall kommt es auf derselben Strecke erneut zu einem schweren Zwischenfall. Ein 17-Jähriger erlitt in Mosen LU auf dem Dach eines Zuges einen massiven Stromschlag und wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Redaktion blue News

12.02.2026, 12:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 17-Jähriger erlitt am Mittwochabend beim Bahnhof Mosen LU auf einem Zugdach einen Stromschlag und wurde erheblich verletzt.
  • Die Bahnstrecke zwischen Beinwil am See AG und Hitzkirch LU war rund vier Stunden gesperrt und es wurden Ersatzbusse eingesetzt.
  • Bereits in der Vorwoche kam es auf derselben Strecke sowie in Zofingen und Langenthal zu tödlichen Stromunfällen bei Jugendlichen.
Mehr anzeigen

Am Mittwochabend kurz nach 19.30 Uhr ging bei der Luzerner Polizei die Meldung über einen Personenunfall beim Bahnhof Mosen LU ein. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen erheblich verletzten 17-Jährigen vor. Der Jugendliche musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Teenager auf dem Dach eines Zuges, als er von einem Stromschlag erfasst wurde. Die genauen Umstände werden derzeit abgeklärt. Die Luzerner Polizei bestätigt in einer Mitteilung, dass der Jugendliche durch die Hochspannungsleitung verletzt wurde.

Die Strecke zwischen Beinwil am See AG und Hitzkirch LU musste in der Folge für rund vier Stunden gesperrt werden. Der Bahnverkehr wurde unterbrochen, Ersatzbusse kamen zum Einsatz. Erst später am Abend konnte der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden.

Der Vorfall reiht sich in mehrere ähnliche Ereignisse ein, die sich in den vergangenen Wochen in der Region ereignet haben. In der Vorwoche kam auf derselben Strecke ein 18-Jähriger ums Leben, der ebenfalls auf einen Zug geklettert war und einen Stromschlag erlitt. Ein Begleiter blieb unverletzt.

Bereits am 24. Januar 2026 starb im Bahnhof Zofingen ein 17-Jähriger, nachdem er auf einen Güterwagen geklettert war und von der Oberleitung erfasst wurde. Auch in Langenthal BE kam es im Januar zu einem tödlichen Zwischenfall, bei dem ein 14-Jähriger beim Besteigen eines Zuges durch einen Stromschlag ums Leben kam.

Meistgelesen

Kreditkarten-Betrügerin Simon holt zweimal Gold: «Es ist niemand freundlich zu mir»
Jacques Moretti wehrt sich: «Wir sind keine Mafia» +++ Vater von Brand-Opfer berichtet von Todeskampf
Keine Tore im Mitteldrittel – Schweiz führt weiterhin mit 2:0
Federica Brignone sorgt für Olympia-Märchen und holt Gold im Super-G
IOC macht von Allmen und Odermatt zu Schweden ++ «Alkoholprobleme» – Finnlands Skisprung-Trainer muss gehen