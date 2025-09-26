  1. Privatkunden
Grosse Studie zeigt Rekorde Von Haus bis Aktien – so verteilen Senioren ihr Vermögen beim Erben

SDA

26.9.2025 - 08:02

Schweizer Senioren regeln den digitalen Nachlass oft nicht. (Symbolbild)
Schweizer Senioren regeln den digitalen Nachlass oft nicht. (Symbolbild)
IMAGO/Westend61

Noch nie wurde in der Schweiz so viel vererbt oder verschenkt wie in diesem Jahr. Laut einer neuen Studie fliessen 2025 rund 100 Milliarden Franken in die nächste Generation – und die Unterschiede zwischen den Haushalten sind enorm.

Keystone-SDA

26.09.2025, 08:02

26.09.2025, 10:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Schweiz werden 2025 rund 100 Milliarden Franken vererbt oder verschenkt.
  • Bei Ehepaaren liegt das mittlere Vermögen bei 1,4 Millionen Franken, die Spannbreite ist gross.
  • Nur 1 Prozent der Erblasser regelt auch den digitalen Nachlass.
Mehr anzeigen

In der Schweiz werden nach Schätzungen im laufenden Jahr rund 100 Milliarden Franken vererbt oder verschenkt – ein neuer Rekord. Bei Ehepaaren liegt der Median des Vermögens einer Studie zufolge bei rund 1,4 Millionen Franken.

Das bedeutet, dass die Hälfte der Leute mehr, die andere Hälfte weniger als diese Summe vererbt. Die Unterschiede sind dabei enorm, wie die am Freitag publizierte Auswertung von über 3000 Haushalten durch das VZ Vermögenszentrum ergab. So hinterlässt ein Viertel der Ehepaare weniger als 829'000 Franken, während ein weiteres Viertel mehr als 2,4 Millionen Franken weitergeben kann.

84 Prozent der untersuchten Personen verfügen über Wohneigentum. In der Regel ist das der grösste Teil des Vermögens. Das Vermögen setzt sich neben Immobilien auch aus Kontoguthaben, Wertschriften und Beteiligungen zusammen.

Erbvorbezüge meist erst nach 70. Geburtstag

Zur Regelung wählen Ehepaare am häufigsten einen Erbvertrag (44 Prozent), Konkubinatspaare in der Regel ein Testament (91 Prozent). Einzelpersonen regeln fast ausnahmslos per Testament. Viele Erblasser gewähren Erbvorbezüge erst nach dem 70. Lebensjahr, im Median rund 140'000 Franken.

Das Geld geht in klassischen Familienkonstellationen fast ausschliesslich an den überlebenden Partner und später an die Kinder. In Patchworkfamilien, bei kinderlosen Paaren und Einzelpersonen fällt der Kreis der Begünstigten deutlich breiter aus. Kinderlose Personen und Paare setzen zudem vergleichsweise oft auch Dritte oder gemeinnützige Institutionen ein, vor allem in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Forschung.

Nur wenige regeln digitalen Nachlass

Die Untersuchung ergab, dass sich die Mehrheit erst rund um die Pensionierung mit dem Nachlass beschäftigt. 89 Prozent setzen zur Entlastung der Angehörigen einen Willensvollstrecker ein, meist zunächst den Partner.

Nur 1 Prozent regelt auch den digitalen Nachlass. Dabei handelt es sich um Onlinebanking, E-Mail-Konten, Cloud-Speicher, Social-Media-Profile, digitale Fotos, Kreditkartenzahlungen.

Streitigkeiten sind gemäss der Studie eher selten. Als häufigste Streitursache bei Erbteilungen gelten mangelnde Akzeptanz der getroffenen Regelungen und gefühlte Ungleichbehandlungen.

