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Es sind nicht die Nachbarn Der grösste Streitpunkt in Schweizer Wohnungen überrascht

SDA

16.3.2026 - 09:56

Laut einer Studie gibt es in der Schweiz weniger Konflikte mit Nachbarn als im eigenen Haushalt. (Symbolbild)
Laut einer Studie gibt es in der Schweiz weniger Konflikte mit Nachbarn als im eigenen Haushalt. (Symbolbild)
Keystone

In vielen Schweizer Haushalten kommt es regelmässig zu Konflikten – allerdings selten mit den Nachbarn. Eine neue Studie zeigt, dass die meisten Spannungen innerhalb der eigenen vier Wände entstehen.

Keystone-SDA

16.03.2026, 09:56

16.03.2026, 10:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Studie von ImmoScout24 zeigt, dass Konflikte in Schweizer Haushalten häufiger vorkommen als Streit mit Nachbarn.
  • Der häufigste Auslöser für Spannungen im gemeinsamen Haushalt ist Unordnung.
  • Bei Nachbarschaftsstreitigkeiten steht hingegen Lärm klar an erster Stelle.
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Nicht der Nachbar, sondern das Zusammenleben in den eigenen vier Wänden sorgt in der Schweiz am häufigsten für Streit. Das zeigt eine neue Studie des Immobilienportals ImmoScout24, über die die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet.

Demnach erleben rund 30 Prozent der Befragten häufig oder zumindest gelegentlich Konflikte im eigenen Haushalt. Auseinandersetzungen mit der direkten Nachbarschaft sind dagegen deutlich seltener.

Mehr als die Hälfte der Befragten (51 Prozent) gab an, selten oder nie Streit mit Nachbarn zu haben. Nur 15 Prozent berichten von häufigen Konflikten.

Unordnung sorgt am häufigsten für Streit

Innerhalb des eigenen Haushalts ist der grösste Auslöser für Spannungen überraschend banal: Unordnung.

Laut Studie nannten 47 Prozent der Befragten Unordentlichkeit als Hauptgrund für Konflikte. Dahinter folgen nicht eingehaltene Abmachungen mit 26 Prozent sowie Lärm mit 23 Prozent.

Ganz anders sieht es bei Streitigkeiten mit der Nachbarschaft aus. Dort steht Lärm mit 45 Prozent klar an erster Stelle.

Weitere häufige Konfliktpunkte sind die Nutzung der gemeinsamen Waschküche (18 Prozent) sowie Rauchen (17 Prozent).

In der Westschweiz stören sich die Befragten laut Studie stärker an Schmutz und Abfall als an der Nutzung der Waschküche.

Direkte Gespräche als häufigste Lösung

Wenn Konflikte entstehen, versuchen die meisten Menschen zunächst, sie persönlich zu klären.

Rund 72 Prozent der Befragten suchen laut Studie das direkte Gespräch mit der betroffenen Person.

Deutlich seltener greifen Menschen zu anderen Mitteln: 17 Prozent kommunizieren schriftlich, während 14 Prozent eine dritte Partei wie die Hausverwaltung einschalten.

Für die Untersuchung wurden 1264 Personen im Alter zwischen 18 und 84 Jahren befragt. Die Onlinebefragung fand zwischen 12. und 22. August in der deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Schweiz statt.

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