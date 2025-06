Der Mindestlohn für Gastronomie-Angestellte im Kanton Genf von 24.48 Franken pro Stunde gilt als höchstes Minimalsalär der Welt. KEYSTONE

Der Mindestlohn in Genf hat zu einem deutlichen Anstieg der Gastronomielöhne geführt, besonders bei Frauen. Studien zeigen, dass die befürchteten negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ausbleiben.

Stefan Michel

Der Bundesrat will Branchenverbänden erlauben, in Gesamtarbeitsverträgen tiefere Mindestlöhne als die Kantone festzulegen. Arbeitgeber betonen immer wieder, Mindestlöhne würden Arbeitsplätze kosten.

Genf ist einer von fünf Kantonen, die Mindestlöhne definiert haben – nachdem sich die Mehrheit der Stimmenden dafür entschieden hat. Gastronomieangestellte müssen mindestens 24.48 Franken pro Stunde verdienen. Dies hat die Löhne im Gastgewerbe deutlich ansteigen lassen, wie SRF berichtet. Diese Vergütung hat es auch schon als höchster Minimallohn der Welt in die Medien geschafft. Er wird zudem an die Teuerung angepasst.

José Ramirez, Wirtschaftsprofessor an der Hochschule Haute école de gestion de Genève in Genf, hat weitere Effekte des kantonalen Mindestlohns untersucht. In mehreren Studien hat er ermittelt, dass die Arbeitslosigkeit wegen der Mindestlöhne nicht gestiegen ist.

Ramirez stellte jedoch eine andere Reaktion der Arbeitgebenden auf die gestiegenen Lohnkosten fest: Sie reduzierten die Arbeitszeiten. Wie sie den Betrieb mit einer reduzierten Präsenz aufrecht erhalten, geht aus der Besprechung der Studien auf SRF nicht hervor.

Mindestlohn fördert Lohngleichheit

Einen positiven Einfluss haben die Mindestlöhne laut Ramirez Untersuchungen zudem auf die Lohngleichheit. Der Anteil der Frauen, die gleich viel verdienen wie ihre Kollegen, steige.

Dies liegt laut dem Ökonomen auch daran, dass Frauen oft besser ausgebildet seien. Wenn Arbeitgebende wegen des Mindestlohns beiden gleich viel bezahlen müssten, würden sie sich oft für die Frau entscheiden, da diese besser qualifiziert sei.

Als Mittel zur Förderung von Lohn- und Chancengleichheit überzeugt der Genfer Mindestlohn auch die Mitte-Staatsrätin Delphine Bachmann, Vorsteherin des Departements für Wirtschaft und Beschäftigung, so der Bericht auf SRF. Sie sieht ihn primär als sozialpolitische und nicht als wirtschaftspolitische Massnahme. 58 Prozent der Stimmenden hätten zugestimmt und auch sie wolle den Mindestlohn beibehalten.

Bundesrat und Parlament haben allerdings gerade anderes vor.