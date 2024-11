Auf dem Bodensee wird nach zwei Seglern gesucht. Keystone7

Auf dem Bodensee wird intensiv nach zwei vermissten Seglern gesucht, deren Boot gekentert aufgefunden wurde. Die geplante «Eiserne»-Regatta steht unter dem Eindruck des Vorfalls.

Auf dem Bodensee läuft derzeit eine intensive Suchaktion nach zwei vermissten Seglern. Ihr Boot wurde in der Nacht auf Samstag gekentert entdeckt, was die geplante «Eiserne»-Regatta in Konstanz überschattet. Zunächst berichtete das St. Galler Tagblatt.

Diese Regatta, die traditionell das letzte Rennen des Jahres darstellt, zieht über 170 Segelboote und Yachten an. Die Teilnehmer reisen normalerweise am Vorabend an, um sich auf das Rennen vorzubereiten.

Regatta-Start noch unklar

Der Regattaleiter Matthias Hagner äusserte sich besorgt über das Schicksal der Vermissten: «Wir hoffen sehr, dass man die beiden Segler noch lebend findet. Aber es sieht nicht gut aus.» Die offenen Segel des gekenterten Bootes deuten auf einen plötzlichen Vorfall hin, der die Segler möglicherweise überrascht hat.

Ob die Regatta trotz der laufenden Suchaktion stattfinden wird, ist noch unklar. Hagner betonte, dass die Gedanken der Beteiligten bei den vermissten Kollegen sind: «Wir werden wohl kaum ein Rennen starten, solange noch nach unseren Kollegen gesucht wird.» Die Entscheidung über die Durchführung der Regatta hängt von den Entwicklungen der Suchaktion ab.