Sucht rettet Sohn aus gutem Hause vorerst vor dem Knast

Zerstörerischer Jagdinstinkt: Pitbulls reissen Auto in Stücke

Mitten in der Nacht machen sich in Florida zwei Pitbulls über ein Auto her. Am nächsten Morgen staunt die Besitzerin: Ihr Honda ist an der Front komplett zerfetzt. Doch was machte die Hunde so aggressiv?

05.11.2024