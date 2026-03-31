Kokainbehandlungen stiegen seit 2020 um über 40 Prozent. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Immer mehr Menschen in der Schweiz suchen Hilfe wegen Suchtproblemen: 2024 gab es über 40'000 Behandlungen, vor allem wegen Alkohol, doch der stärkste Anstieg betrifft Kokain.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 2024 suchten über 40'000 Menschen Hilfe wegen Suchtproblemen, fast die Hälfte wegen Alkohol.

Kokainbehandlungen stiegen seit 2020 um über 40 Prozent.

Alkohol wird oft spät behandelt, während Kokain und Glücksspielsucht stark zunehmen. Mehr anzeigen

Mehr als 40'000 Personen suchten 2024 Hilfe bei Suchtproblemen in spezialisierten Einrichtungen, fast die Hälfte wegen Alkohol. Kokain verzeichnete den stärksten Zuwachs seit 2020 mit über 40 Prozent mehr Behandlungen. Die neuesten Daten des vom Bundesamt für Gesundheit finanzierten Monitoringsystems act-info zeigen alarmierende Trends:

Alkohol an der Spitze

Mit knapp 20'000 Behandlungseintritten bleibt Alkohol klar Nummer eins. Betroffene sind im Schnitt 45 Jahre alt, und es vergehen oft über zehn Jahre zwischen auffälligem Konsum und erster Therapie – länger als bei anderen Substanzen. Diese Verzögerung hängt mit der gesellschaftlichen Akzeptanz von Alkohol zusammen, die Betroffene lange davon abhält, Hilfe zu suchen.

Kokain boomt

Mehr als 5'000 Personen suchten 2024 Hilfe wegen Kokainpulver oder Crack, wobei Crack fast 20 Prozent ausmachte. Die Nachfrage stieg seit 2020 um über 40 Prozent, getrieben durch niedrige Preise und hohe Verfügbarkeit – besonders bei 25- bis 39-Jährigen, die oft um das 20. Lebensjahr mit dem Konsum beginnen. Kokain hat sich damit in breiten Schichten etabliert.

Andere Substanzen und Verhaltenssüchte

Opioide wie Heroin führten bei rund 4'000 Eintritten zu Therapien, darunter über 1'500 Opioid-Agonisten-Behandlungen; Cannabis lag ebenfalls bei über 4'000 Fällen. Schlaf- und Beruhigungsmittel betrafen etwa 2'000 Personen. Bei Verhaltenssüchten begannen rund 3'500 Behandlungen, angeführt von Glücks- und Geldspielen mit 1'300 Eintritten und einem ähnlichen Zuwachs von über 40 Prozent seit 2020.

Diese Substanzen weisen höhere Raten an Wiederbehandlungen auf, was ihr starkes Suchtpotenzial unterstreicht. Betroffene leben oft prekär, konsumieren mehrere Drogen parallel und wechseln häufig zwischen Crack, Kokain und Opioiden. Nur ein Bruchteil sucht Hilfe – besonders Alkoholiker normalisieren ihren Konsum lange.