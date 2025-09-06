Swiss verbannt Lindor-Kugeln von Bord

Die Swiss hat eine Änderung in ihrem Schokoladenangebot für Passagiere der Business- und Premium-Economy-Class angekündigt. Bisher wurden in diesen Klassen Lindor-Kugeln des bekannten Zürcher Schokoladenherstellers Lindt angeboten. Diese werden nun durch Pralinen der Luzerner Firma Aeschbach Chocolatier ersetzt, wie die Zeitungen von CH Media berichten.
Laut Airline-Sprecher Michael Stief ist dies Teil einer Strategie, den Schokoladenservice an Bord aufzuwerten. Die Entscheidung fiel nach einer Ausschreibung, bei der Aeschbach mit handgefertigten Pralinés und Truffes überzeugte.
Das klassische Swiss-Schöggeli, das seit zehn Jahren von der Migros-Industrietochter Frey stammt, bleibt jedoch in allen Klassen erhalten. Jährlich werden über 19 Millionen dieser Schokoladenstücke verteilt.