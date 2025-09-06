Swiss verbannt Lindor-Kugeln von Bord

Die kultigen Lindor-Kugeln werden künftig nicht mehr in der Swiss-Businessclass serviert. Keystone

Künftig geniessen Swiss-Passagiere der Business- und Premium-Economy-Class Pralinen des Luzerner Herstellers Aeschbach – Lindt muss weichen.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Swiss ersetzt Lindor-Kugeln in Business- und Premium-Economy-Class durch Pralinen von Aeschbach Chocolatier.

Die Änderung folgt einer Ausschreibung und ist Teil einer Aufwertungsstrategie des Schokoladenservices.

Das klassische Swiss-Schöggeli von Frey bleibt weiterhin in allen Klassen im Angebot. Mehr anzeigen

Die Swiss hat eine Änderung in ihrem Schokoladenangebot für Passagiere der Business- und Premium-Economy-Class angekündigt. Bisher wurden in diesen Klassen Lindor-Kugeln des bekannten Zürcher Schokoladenherstellers Lindt angeboten. Diese werden nun durch Pralinen der Luzerner Firma Aeschbach Chocolatier ersetzt, wie die Zeitungen von CH Media berichten.

Laut Airline-Sprecher Michael Stief ist dies Teil einer Strategie, den Schokoladenservice an Bord aufzuwerten. Die Entscheidung fiel nach einer Ausschreibung, bei der Aeschbach mit handgefertigten Pralinés und Truffes überzeugte.

Die klassischen Swiss-Schöggeli bleiben weiterhin im Sortiment. Keystone

Das klassische Swiss-Schöggeli, das seit zehn Jahren von der Migros-Industrietochter Frey stammt, bleibt jedoch in allen Klassen erhalten. Jährlich werden über 19 Millionen dieser Schokoladenstücke verteilt.