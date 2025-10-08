Sugus schmecken jetzt anders als zuvor. Keystone-SDA

Der Bonbon-Klassiker Sugus hat ein neues Rezept – glutenfrei und vegetarisch. Doch viele Kundinnen und Kunden sind enttäuscht. Händler in der Schweiz melden Reklamationen und sinkende Umsätze.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Hersteller Mars Wrigley hat das Sugus-Rezept Anfang Jahr umgestellt – auf glutenfrei und vegetarisch.

Händler wie sweets.ch, Migros und Coop melden laut «20 Minuten» hunderte Beschwerden und einen massiven Nachfrage-Einbruch.

Mars Wrigley verteidigt den Schritt als Anpassung an «Nachhaltigkeit und Konsumentenwünsche». Mehr anzeigen

Nach fast 100 Jahren ändert sich bei den beliebten Sugus-Zältli Entscheidendes – und viele Fans reagieren empört. Wie «20 Minuten» berichtet, hat die Mars Wrigley Company die Rezeptur Anfang 2025 umgestellt. Die Bonbons sind seither glutenfrei und vegetarisch, enthalten keine Gelatine mehr und setzen stattdessen auf modifizierte Stärke.

Was für einige nach einem modernen Update klingt, kommt bei Stammkundschaft gar nicht gut an. Der Online-Händler sweets.ch spricht gegenüber dem Portal von über 500 Beschwerde-Mails und fast 200 negativen Facebook-Kommentaren. «Es waren zu 100 Prozent kritische Rückmeldungen», sagt Geschäftsführer Kurt Schwendener. Der Verkauf sei «praktisch auf null» gefallen – die Produkte habe man inzwischen aus dem Sortiment genommen.

Auch Coop und Migros bestätigen laut «20 Minuten» einen deutlichen Nachfrage-Rückgang. Ein Coop-Sprecher erklärte, man habe «mehrere enttäuschte Reaktionen» erhalten, während auch die Migros «negative Kundenrückmeldungen» verzeichnete.

Auch die Verpackung hat sich geändert

Mars Wrigley verteidigt den Schritt: Man passe Rezepte und Verpackungen «an die Wünsche der Konsumentinnen und Konsumenten sowie an Nachhaltigkeitsziele» an. Das Geschmacks- und Texturerlebnis bleibe «selbstverständlich erhalten». Wann und wie die Rezeptänderung kommuniziert wurde, blieb allerdings offen.

Nicht nur das Innenleben, auch die Verpackung hat sich verändert. Statt in klassischem, eingedrehtem Papier kommen die Bonbons jetzt mit überlappenden Enden – laut Kundschaft eine Verschlechterung. «Das Papier klebt richtig fest», zitiert «20 Minuten» aus einer der zahlreichen Zuschriften.

Sugus gilt bis heute als Schweizer Kultmarke – 1931 von Suchard lanciert, später von Kraft Foods übernommen und seit 2005 Teil von Mars Wrigley. Produziert werden die Bonbons allerdings seit über 30 Jahren nicht mehr in der Schweiz.