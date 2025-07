Hunderte protestierten gegen die Kündigungen in den Sugus-Häusern. Keystone/Michael Buholzer

Noch vor wenigen Monaten protestierten Dutzende gegen die Massenkündigungen in den Sugus-Häusern im Zürcher Kreis 5. Jetzt sind die ersten Wohnungen als teure «Design-Oasen» auf Airbnb aufgetaucht – trotz laufender Schlichtungsverfahren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Dezember 2024 wurden 105 Mietparteien aus den Sugus-Häusern gekündigt.

Erste Wohnungen sind nun möbliert auf Airbnb buchbar – ab 8500 Franken pro Monat.

Die Mieten liegen bis zum Siebenfachen über dem alten Preis. Mehr anzeigen

Die Empörung war gross, als im Dezember 2024 über 100 Mieterinnen und Mieter der sogenannten Sugus-Häuser in Zürich gekündigt wurden. Heute sorgt derselbe Wohnblock erneut für Schlagzeilen – diesmal auf Airbnb. Dort tauchten in den letzten Wochen Inserate auf, in denen Wohnungen aus der umstrittenen Siedlung als möblierte Designwohnungen angeboten werden – für bis zu 13’794 Franken pro Monat, abhängig von der Anzahl Gäste.

Vor dem Rauswurf zahlten Mieter rund 1900 Franken Monatsmiete. Das bedeutet: Die Preise haben sich versiebenfacht. Hinter den Inseraten steht die Küsnachter Firma Residence Services GmbH, die laut «Republik» mehrere Objekte aus der Siedlung vermarktet.

Auf den Bildern der Airbnb-Anzeigen sind die markanten Fassaden der Sugus-Häuser deutlich zu erkennen.

Kameras, Codeschlösser – und KI-Fakes

Laut Bewohnern wurden in den letzten Wochen Möbel in leerstehende Wohnungen geliefert, dazu Überwachungskameras installiert und Codeschlösser angekündigt. Gleichzeitig tauchten auch gefälschte Inserate mit KI-generierten Bildern auf dem Portal Immoscout24 auf – ohne Adresse, aber mit eindeutigen Hinweisen auf die Sugus-Wohnungen.

Das Inserat ist auf AirBNB zu finden – für 350 Franken pro Nacht. Screenshot AirBNB

Hinter diesen steht offenbar die Zwischen­nutzungsfirma Novac Solutions GmbH. Deren Geschäftsführer erklärte gegenüber der «Republik» vage, man teste «verschiedene Mietzinsoptionen».

Erfolg bei der Schlichtungsbehörde – doch Kündigungen bleiben

Für die verbliebenen Mietparteien gibt es einen Lichtblick: Die Zürcher Schlichtungsbehörde hat mehrere Kündigungen als missbräuchlich eingestuft und eine dreijährige Kündigungssperre vorgeschlagen. Das bedeutet, dass den Betroffenen vorerst nicht erneut gekündigt werden darf – sofern alle Parteien dem Vorschlag zustimmen. Andernfalls landet der Fall vor dem Bezirksgericht.

Bis Anfang Oktober läuft die Frist zur Annahme. Doch bereits jetzt fürchten die verbliebenen Bewohner, dass die massiv gestiegenen Airbnb-Mieten den Mietspiegel im Quartier langfristig anheben – mit Folgen weit über die Sugus-Häuser hinaus.