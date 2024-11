Die Sustenpassstrasse im Berner Oberland führt im Bereich «Bäregg» durch mehrere Tunnel. (Archiv) Arno Balzarini)/KEYSTONE

Mit dem 2224 Meter hohen Sustenpass geht am Sonntag der erste Urner Alpenpass in die Wintersperre. Für den Furka- und den Oberalppass braucht es nach Angaben der Urner Behörden bereits eine Winterausrüstung am Fahrzeug.

sda/tgab SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit der Sperrung des Susten, geht der erste Urner Alpenpass in die Winterpause.

Auch der Pragelpass und der Grosse St. Bernhard sind bereits für den Winter gesperrt.

Für den Furka- und den Oberalppass braucht es Schneeketten. Mehr anzeigen

Der Entscheid, den Sustenpass am Sonntag, 10. November um 18 Uhr einzuwintern, sei in Absprache mit dem Kanton Bern getroffen worden, teilten die Urner Behörden am Dienstagabend mit. Der Susten verbindet Wassen in Uri mit Innertkirchen in Bern.

Mit der Sperrung des Susten, geht der erste Urner Alpenpass in die Winterpause. Nach den Angaben auf der Webseite des Touring Clubs Schweiz (TCS) ist daneben erst der Pragelpass und der Grosse St. Bernhard für den Winter gesperrt.

Der Pragelpass verbindet Muotathal im Kanton Schwyz mit dem Glarnerischen Klöntal. Der Pragel ist allerdings in den Sommermonaten vorwiegend bei Velofahrenden beliebt und mit Fahrzeugen nur eingeschränkt befahrbar.

Der Grosse St. Bernhard liegt auf 2469 Metern und verbindet Martigny im Kanton Wallis mit Aosta in Italien. Er ist üblicherweise von Oktober bis Juni für jeglichen Verkehr gesperrt.

sda/tgab