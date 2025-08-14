  1. Privatkunden
Unfall in Frick AG SUV-Fahrer überfährt Schüler, beschimpft ihn und fährt einfach weiter

Sven Ziegler

14.8.2025

Die Aargauer Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden. (Symbolbild)
Die Aargauer Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden. (Symbolbild)
KEYSTONE

In Frick AG ist am Mittwochnachmittag ein Schüler auf einem Fussgängerstreifen angefahren worden. Der SUV-Lenker beschimpfte den Verletzten – und fuhr einfach weiter.

Sven Ziegler

14.08.2025, 09:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Frick AG wurde ein Schüler auf einem Fussgängerstreifen von einem SUV touchiert.
  • Der Lenker stieg kurz aus, beschimpfte den Jugendlichen und fuhr davon.
  • Die Polizei sucht Zeugen und eine Beifahrerin, die im Fahrzeug sass.
Mehr anzeigen

In Frick AG ist es am Mittwoch zu einem Vorfall auf der Dammstrasse gekommen. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, wollte ein Jugendlicher um 13.40 Uhr den Fussgängerstreifen überqueren. Ein silberner oder grauer SUV setzte sich aus bislang unbekannten Gründen in Bewegung und touchierte den Schüler.

Der mutmasslich 50- bis 60-jährige Lenker stieg aus, beschimpfte den verletzten Jugendlichen und setzte seine Fahrt fort. Neben ihm sass eine Beifahrerin, die laut Polizei als asiatisch beschrieben wird.

Der Schüler erlitt einen Daumenbruch sowie Schürfungen und Prellungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim zu melden (Tel. 062 886 88 88).

