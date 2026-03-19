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Brandkatastrophe in Crans-Montana SVP-Anhänger finden 50'000 Franken pro Opfer zu hoch

SDA

19.3.2026 - 06:08

Familienmitglieder der Opfer der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana vor einer Anhörung der Staatsanwaltschaft in Sitten. (12. Februar 2026)
Familienmitglieder der Opfer der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana vor einer Anhörung der Staatsanwaltschaft in Sitten. (12. Februar 2026)
Bild: Keystone/Alessandro della Valle

Der Bundesrat will Angehörige der Verstorbenen und Verletzten der Katastrophe von Crans-Montana VS mit einem Solidaritätsbeitrag von 50'000 Franken pro Opfer unterstützen. Gemäss einer Umfrage ist dies aus Sicht von SVP-Anhänger*innen eher zu viel.

Keystone-SDA

19.03.2026, 06:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bund will den Opfern der Brandkatastrophe von Crans-Montana einen pauschalen Solidaritätsbeitrag von 50'000 Franken auszahlen.
  • Gemäss einer Umfrage ist dies aus Sicht von SVP-Anhänger*innen eher zu viel.
  • Mit 37 Prozent beurteilte die Mehrheit aller Befragten die Höhe von 50'000 Franken als «angemessen», wie die am Dienstag veröffentlichte
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Mit 37 Prozent beurteilte die Mehrheit der Befragten die Höhe von 50'000 Franken als «angemessen», wie die am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Instituts Leewas zeigt. «Eher zu hoch» fanden ihn 31 Prozent, «eher zu tief» nur 11 Prozent. 21 Prozent verzichteten darauf, eine Angabe zu machen.

Der Anteil der Befragten, die den Solidaritätsbeitrag des Bundesrats als «eher zu tief» fanden, lag bei allen grossen Parteien zwischen neun und 14 Prozent. Bis auf die SVP beurteilte eine Mehrheit aller Parteien die 50'000 Franken als «angemessen». Die Befragten der SVP fanden den Beitrag mehrheitlich «eher zu hoch».

Der Beitrag aus der Bundeskasse soll zusätzlich zu den Leistungen des Kantons Wallis und der Versicherungen ausbezahlt werden.

An der Leewas-Umfrage, die vom 5. bis zum 8. März im Auftrag von Tamedia und «20 Minuten» durchgeführt wurde, nahmen 17’788 Personen aus der ganzen Schweiz teil.

Bundesrat Beat Jans zu Crans-Montana-Hilfe

Bundesrat Beat Jans zu Crans-Montana-Hilfe

Im Ständerat ist es zum politischen Showdown über die Hilfe für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana gekommen. Trotz Widerstand aus der SVP stellte sich eine klare Mehrheit hinter den Vorschlag des Bundesrates.

04.03.2026

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