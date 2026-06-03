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Trotz 10-Millionen-Initiative SVP-Arbeitgeber suchen nach Arbeitskräften in der EU

Oliver Kohlmaier

3.6.2026

Die von Magdalena Martullo-Blocher geführte EMS-Chemie sucht aktiv Mitarbeiter*innen im EU-Ausland.
Die von Magdalena Martullo-Blocher geführte EMS-Chemie sucht aktiv Mitarbeiter*innen im EU-Ausland.
sda (Archivbild)

Sie rufen zum Ja für die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» auf – die Unternehmen der SVP-Chefs jedoch rekrutieren weiterhin Mitarbeiter*innen im EU-Ausland. 

Redaktion blue News

03.06.2026, 18:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 14. Juni findet die Abstimmung zur SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» statt.
  • Die SVP wirbt aggressiv für die Annahme ihrer Initiative.
  • Unterdessen rekrutieren von SVP-Mitgliedern geführte Unternehmen weiterhin Mitarbeiter*innen aus dem Ausland, darunter die von Magdalena Martullo-Blocher geführte EMS-Chemie.
Mehr anzeigen

SVP-Politiker*innen wollen die Zuwanderung in die Schweiz drastisch begrenzen und werben aggressiv für die Annahme ihrer Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» – darunter auch Magdalena Martullo-Blocher, CEO von EMS-Chemie. Gleichzeitig jedoch rekrutiert ihr Unternehmen kurz vor der Abstimmung Mitarbeiter*innen aus dem EU-Ausland.

Wie RTS berichtet, waren im Mai mehrere entsprechende Anzeigen auf der deutschen Website StudySmarter.de sowie auf internationalen Job-Portalen wie talent.com und jobsleads.com zu finden. Auch auf der Website für Bewohner*innen der italienischen Grenzregionen, «Frontaliere Ticino», wurden mehrere Inserate veröffentlicht. Magdalena Martullo-Blocher setzt ihre Rekrutierungsbemühungen in der Europäischen Union somit unverändert fort, trotz der von ihr und ihrer Partei angeprangerten Zunahme der Zuwanderung.

Verlegen zeigt sich das Unternehmen deshalb jedoch nicht. «Für bestimmte Berufe ist EMS Chemie gezwungen, Fachkräfte im Ausland anzuwerben. Wir bilden in der Schweiz nicht ausreichend aus», heisst es bei EMS-Chemie. Laut dem Unternehmen mit 2800 Mitarbeiter*innen entspricht der Anteil ausländischer Arbeitskräfte mit 35 Prozent dem Schweizer Durchschnitt.

Abstimmung am 14. Juni. So funktioniert die 10‑Millionen‑Initiative – und das wären ihre Folgen für die Schweiz

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EMS verstösst gegen Meldepflicht

Wie es in dem Bericht weiter heisst, verstiess EMS Chemie zudem gegen ein Gesetz, welches die Schweiz nach der Annahme der SVP-Initiative gegen Masseneinwanderung einführte, um einheimische Arbeitslose gegenüber der europäischen Konkurrenz zu bevorzugen.

Demnach wurde die Stelle eines Chemikers für das Hauptwerk in Graubünden sowohl in der Schweiz, als auch international ausgeschrieben. Dabei hätte das Unternehmen die Position zunächst bei den regionalen Arbeitsämtern ausschreiben müssen, weil die Arbeitslosenquote für Chemiker in der Schweiz über 5 Prozent liege. Schliesslich veröffentlichte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) das Inserat selbst auf der Jobbörse der Arbeitslosenversicherung.

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Martullo-Blochers Unternehmen ist unter SVP-Arbeitgebern keine Ausnahme. Dem Bericht zufolge wirbt auch der Aargauer Internet- und Rechenzentrumsanbieter Green.ch um Mitarbeiter*innen aus dem Ausland. Das Unternehmen wurde bis vor kurzem von SVP-Nationalrat Franz Grüter geleitet. Es gibt an, innerhalb der EU über spezialisierte Personalagenturen aktiv Mitarbeiter zu rekrutieren. Auch SwissLife unter SVP-Mitglied Rolf Dörig räumt ein, aktiv Mitarbeiter*innen aus dem Ausland zu rekrutieren.

Wenig überrascht von den Rekrutierungsbemühungen zeigen sich indessen die übrigen Parteien, welche die SVP-Initiative geschlossen ablehnen. Die Doppelmoral der Partei wird scharf kritisiert. «Selbst Frau Blocher hat keine andere Wahl, als auf ausländische Arbeitskräfte zurückzugreifen, um weiterhin Wohlstand zu erlangen», sagt Vincent Maitre, Vizepräsident des Schweizer Zentrums. Die Initiative für eine 10-Millionen-Schweizer sei daher «heuchlerisch».

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