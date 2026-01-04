Luzerner SVP-Politiker war an Neonazi-Hochzeit

Christian Huber (r.) an der Hochzeit vom Mai. Exif

Fotos zeigen den Co-Präsidenten der SVP Ebikon an der Hochzeit eines bekannten Neonazis. Der Politiker spricht von einem privaten Anlass – doch die Gästeliste wirft Fragen zur Nähe in die rechtsextreme Szene auf.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Co-Präsident der SVP Ebikon nahm an der Hochzeit eines langjährigen Mitglieds der rechtsextremen Hammerskins teil.

An der Feier in Sempach LU waren zahlreiche bekannte Neonazis aus der Schweiz anwesend.

Der Politiker weist eine ideologische Nähe zurück, räumt aber frühere Verbindungen zur rechtsextremen Szene ein. Mehr anzeigen

Ein Hochzeitsfest im luzernischen Sempach sorgt für politische Diskussionen. Aufnahmen zeigen Christian Huber, Co-Präsident der SVP Ebikon, an der Trauung eines Mannes, der seit Jahren in der militanten Neonazi-Szene aktiv ist. Zuerst darüber berichtet hat «Blick».

Die Bilder stammen von der deutschen Rechercheplattform Exif. Sie zeigen Huber unter den Hochzeitsgästen – viele davon bekannte Gesichter aus der rechtsextremen Szene der Schweiz. Die Feier fand Mitte Mai statt.

Hochzeit mit Symbolkraft

Der Bräutigam ist ein Innerschweizer Landwirt, der laut Recherchen seit über zwei Jahrzehnten Mitglied der rechtsextremen Bruderschaft Hammerskins ist. Das Netzwerk wird vom Nachrichtendienst des Bundes beobachtet und gilt als gewaltbereit. Erst kürzlich soll der Mann an einem konspirativen Neonazi-Treffen in Italien teilgenommen haben.

Die Hochzeitsgesellschaft setzte sich nicht nur aus Familie und Freunden zusammen. Laut den Recherchen waren mehrere Dutzend Szeneangehörige vor Ort. Ihre Ideologie zeigten viele offen – mit einschlägigen Tattoos, Ansteckern oder Symbolen auf Kleidungsstücken.

Dass das Jawort ausgerechnet beim Winkelrieddenkmal in Sempach gegeben wurde, gilt in der Szene als symbolträchtig. Der Ort ist seit Jahren ein Treffpunkt für Rechtsextreme, die dort regelmässig an Gedenkveranstaltungen teilnehmen.

Kontakte bis ins NSU-Umfeld

Unter den Gästen befand sich auch ein Mann aus dem Kanton Bern, dem enge Kontakte zum Umfeld des Nationalsozialistischer Untergrund nachgesagt werden, meldet der «Blick» weiter. Die Terrorzelle ermordete in Deutschland zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen. Der Berner soll mit einem verurteilten NSU-Unterstützer befreundet gewesen sein.

Durch die Trauung führte ein Mann, der seit Jahrzehnten führende Rollen in der Schweizer Neonazi-Szene innehatte – unter anderem in der inzwischen aufgelösten PNOS.

«Langjähriger Bekannter»

Warum also war ein SVP-Kommunalpolitiker an diesem Anlass? Christian Huber sagt gegenüber dem «Blick», der Bräutigam sei ein «langjähriger Bekannter». Er sei lediglich bei der Trauung und beim anschliessenden Apéro anwesend gewesen, nicht aber beim Nachtessen oder späteren Programmpunkten.

Huber betont, er sei weder Mitglied der Hammerskins noch Teil anderer rechtsextremer Gruppierungen. Gleichzeitig räumt er ein, früher selbst bei der PNOS aktiv gewesen zu sein. «Ich sehe mich als politisch vielseitig interessierten Menschen in der Lage, Bekanntschaften mit Personen zu pflegen, ohne deren Positionen zwangsläufig zu übernehmen», wird Huber zitiert. Solche Kontakte habe er auch «bis weit ins linke Lager hinein».

Es ist nicht das erste Mal, dass Huber wegen seiner Nähe zu rechtsextremen Kreisen in die Kritik gerät. In der Vergangenheit hatte er auf Social Media Beiträge einer Neonazi-Gruppe mit «Gefällt mir» markiert. 2022 folgten Rücktrittsforderungen, nachdem er sich mit einem T-Shirt der Marke Sva Stone gezeigt hatte, die dem Umfeld des verbotenen Netzwerks Blood and Honour zugerechnet wird. Auf dem Kleidungsstück war ein abgewandeltes Hakenkreuz zu sehen.