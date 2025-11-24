Delegierte der SVP beim Fassen einer Abstimmungsparole. Das Bild wurde am 28. Januar in Bülach ZH aufgenommen. sda

Der jurassische SVP-Politiker Pierre-Alain Droz ist nach parteiinternen Streitigkeiten und respektlosen Äusserungen aus der SVP ausgeschlossen worden. Der 77-Jährige will künftig als Unabhängiger politisieren.

Der 77-jährige Landwirt aus Moutier hatte sich stark gegen den Kantonswechsel seiner Gemeinde und gegen die Ehrung eines linken Parlamentspräsidenten ausgesprochen.

Die SVP Jura hat Pierre-Alain Droz mit sofortiger Wirkung aus der Partei und der Fraktion im Kantonsrat ausgeschlossen. Droz war am 19. Oktober bei den Wahlen ins Kantonsparlaments als erster Ersatzmann gewählt worden. Sollte er nachrücken, will er als Unabhängiger politisieren.

Der Ausschluss erfolge aufgrund verschiedener Äusserungen und schriftlichen Stellungnahmen Droz', die den Werten der SVP widersprechen, teilte die Partei am Sonntag mit. Hinzu kommen gemäss der Mitteilung Respektlosigkeiten gegenüber Parteimitgliedern und Gewählten.

Der in Moutier wohnhafte Landwirt Droz engagierte sich stark gegen den Wechsel seines Städtchens von Bern zum Kanton Jura. Droz gab unter anderem bekannt, er lehne die Einladung an die Feier für den neuen Kantonsratspräsidenten Fabrice Macquat (SP) in der Gemeinde Courroux ab. Die Ehrung eines linken Parlamentspräsidenten widerspreche allen seinen politischen Werten, liess er verlauten.

Droz erklärte gegenüber dem Portal «RJF»: «Mir wurde die Möglichkeit angeboten, ehrenhaft zurückzutreten und Parteimitglied zu bleiben, was ich am Sonntag ablehnte. Ich habe deutlich gemacht, dass ich nicht zurücktreten werde, da ich meine Wähler respektiere, die mich regelmässig und auf vollkommen demokratische Weise zum stellvertretenden Parlamentarier gewählt haben. Daran gibt es nichts zu rütteln.»

Polemisierte gegen Kollege

Der 77-jährige Pierre-Alain Droz polemisierte anschliessend heftig gegen den jurassischen SVP-Nationalrat Thomas Stettler. Dieses Verhalten könne die Partei nicht mehr dulden, teilte die SVP mit. Es schädige den Zusammenhalt der Partei und das Ansehen der Institutionen.

Die kantonale SVP schlug Droz vor, auf seinen Ersatzplatz im Kantonsrat zu verzichten, aber Parteimitglied zu bleiben. Sollte er dem nicht Folge leisten, drohte sie ihm mit dem Ausschluss. Droz lehnte den Verzicht mit dem Argument ab, er respektiere seine Wählerschaft und sei demokratisch gewählt worden.

Weil Moutier am 1. Januar 2026 zum Kanton Jura wechselt, nahm die Gemeinde im Oktober an den Gesamterneuerungswahlen teil.