SVP kopiert Plakate der Operation Libero

So sieht das Sujet aus, mit dem die SVP die Operation Libero kopierte. Foto SVP Kanton Zürich

Die SVP lässt es nicht auf sich sitzen, dass die Operation Libero sie frontal angreift – und kopiert nun einfach deren Wahlplakat. Das wiederum passt der Operation Libero nicht: Sie bläst zum Gegenangriff.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Mitte September schaltet die Operation Libero gezielt Plakate gegen die SVP.

Die SVP kopierte die Sujets nun und schaltet eigene Plakate gegen Politiker*innen des linken Spektrums.

Nun will die Operation Libero wiederum reagieren. Mehr anzeigen

«SVP oder Zukunft: Du hast die Wahl» – mit diesem und weiteren ähnlichen Slogans schiesst die Operation Libero seit Mitte September gegen die SVP. Die Plakate sind prominent am Zürcher Hauptbahnhof zu sehen. Doch jetzt kommt die Retourkutsche der Volkspartei.

Die SVP startete dieser Tage eine Kampagne nach gleichem Muster, die jeweils zwei Fotos zeigt. Eines von einer dicht gedrängten Einkaufsmeile, das für die politische Linke steht. Und eines von einer naturverbundenen Familie, das für die SVP steht. «Du hast die Wahl», schreibt die SVP dazu.

«Wir übernehmen die Kampagne eins zu eins und strahlen sie am Donnerstag ebenfalls auf dem Hauptbildschirm in der Halle am Zürich Hauptbahnhof aus», sagt Domenik Ledergerber, Präsident der SVP des Kantons Zürich, zu «20 Minuten».

So will die Operation den Wahlsieg der SVP abwenden Mit dieser Kampagne wollte die Operation Libero gegen die SVP Stimmung machen. Bild: Quelle: Operation Libero In der neuen Kampagne geht die Operation Libero noch einen Schritt weiter. Bild: Quelle: Operation Libero

«Mein erster Gedanke war: Hat dieses Plakat die rechtsextreme Junge Tat gemacht?», sagt Sanija Ameti, Co-Präsidentin der Operation Libero, ebenfalls zu «20 Minuten». Sie verspricht: Eine weitere Kampagne gegen die SVP von Seiten der Operation Libero werde folgen. «Diese werden wir ebenfalls noch am Bahnhof schalten und weitere Plakate in den Schweizer Städten aufhängen.»

Auch Leiter Kampagne der Operation Libero, Artan Islamaj, sagt, dass man in einer grossen Bahnhofshalle erneut eine Anzeige schalten wolle. Wo genau und wann, lasse sich noch nicht sagen, da alles stark ausgebucht sei. «Die SVP kuschelt mit Rechtsextremen, unser nächstes Plakat rückt dies in den Fokus.» Das Plakat stehe bereits und werde fortan geteilt (siehe oben). Die Operation Libero habe dafür auch schon erfolgreich Spenden gesammelt.