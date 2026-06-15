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Graubünden zeigt den Trend Trotz Abstimmungspleite – die SVP baut ihre Macht weiter aus

SDA

15.6.2026 - 11:59

Die Partei um Marcel Dettling dürfte trotz der 10-Millionen-Niederlage von der damit verbundenen Debatte profitiert haben. (Archivbild)
Die Partei um Marcel Dettling dürfte trotz der 10-Millionen-Niederlage von der damit verbundenen Debatte profitiert haben. (Archivbild)
Keystone

Die 10-Millionen-Initiative ist gescheitert. Dennoch kann die SVP auf einen erfolgreichen Abstimmungssonntag zurückblicken. In Graubünden erobert sie nach 18 Jahren einen Regierungssitz zurück – und schweizweit gewinnt sie in den Kantonsparlamenten weiter an Einfluss.

Keystone-SDA

15.06.2026, 11:59

15.06.2026, 14:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die SVP hat trotz der Niederlage bei der 10-Millionen-Initiative Grund zur Freude.
  • In Graubünden kehrt die Partei nach 18 Jahren in die Kantonsregierung zurück.
  • Seit den nationalen Wahlen 2023 gewann die SVP in den Kantonsparlamenten 65 Sitze hinzu.
Mehr anzeigen

Trotz der Abstimmungsniederlage hatte die SVP am Sonntag Grund zur Freude: Im Kanton Graubünden zieht sie nach 18 Jahren wieder in die Regierung ein. Vor allem in den Kantonsparlamenten gewann die Partei zuletzt an Einfluss – auch wegen der jüngsten Asyldebatte.

Bei den Parlamentswahlen legte die SVP im Bergkanton um zehn Sitze zu und ist neu die stärkste Kraft im Bündner Grossen Rat. Damit bestätigt sich ein schweizweiter Trend: Seit den nationalen Wahlen 2023 hat die SVP in den Kantonsparlamenten um insgesamt 65 Sitze zugelegt, wie eine Auswertung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vom Montag zeigt.

Analyse zum Abstimmungssonntag. Die SVP verliert – und gewinnt trotzdem

Analyse zum AbstimmungssonntagDie SVP verliert – und gewinnt trotzdem

Für die Politologin Sarah Bütikofer vom Forschungsinstitut Sotomo ist diese Tendenz auch auf die Parteigrösse der SVP zurückzuführen. «Wenn sie ihre Wählerschaft gut mobilisiert, profitiert sie entsprechend.» Die SP als zweite Polpartei legte zwar auch an Sitzen zu, profitierte aber weniger von der zunehmenden Polarisierung.

Obwohl das Stimmvolk gleichzeitig die 10-Millionen-Initiative versenkte, dürfte die SVP als Initiantin von den damit verbundenen Diskussionen profitiert haben. «Diese Debatten führen zu einer Mobilisierung ihrer Wählerschaft und stärken die Partei bei Wahlen», so Bütikofer.

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