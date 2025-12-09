  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hiesige Gefängnisse «nicht abschreckend» SVP-Nationalrätin fordert härtere Massnahmen gegen Serientäter aus Magreb

SDA/Helene Laube

9.12.2025

Die Zürcher SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel fordert in der Asylpolitik mehr abschreckende Signale. (Archivbild)
Die Zürcher SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel fordert in der Asylpolitik mehr abschreckende Signale. (Archivbild)
Bild: Keystone/Anthony Anex

Junge Männer aus den Maghreb-Staaten erhalten in der Schweiz nur selten Asyl – und fallen gleichzeitig überdurchschnittlich häufig in der Kriminalstatistik auf. Die SVP fordert deshalb härtere Massnahmen, um abschreckende Signale zu setzen.

SDA/Helene Laube

09.12.2025, 06:31

09.12.2025, 06:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Schweizer Staat soll härter gegen Serientäter aus dem Maghreb vorgehen.
  • Diese Woche will die Zürcher SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel einen politisch möglichst breit abgestützten Vorstoss einreichen.
  • Serien- und Intensivtäter aus dem Maghreb ohne gültige Asylgründe sollen härter bestraft werden – etwa mit einer Ausweitung der 48-Stunden-Schnellverfahren bei Diebstahl, Einbruchdiebstahl und ähnlichen Delikten sowie raschen Rückführungen.
Mehr anzeigen

Die Zürcher SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel will laut «Blick» diese Woche einen breit abgestützten Vorstoss zur härteren Bestrafung straffälliger Migranten einreichen. Sie wolle insbesondere Wiederholungs- und Intensivtäter aus dem Maghreb ohne gültigen Asylgrund etwa mit ausgeweiteten 48-Stunden-Schnellverfahren und raschen Rückführungen belegen.

Zudem solle der Bundesrat Abkommen mit Herkunftsländern prüfen, damit Verurteilte ihre Strafen dort verbüssen könnten. Allenfalls sei dafür eine finanzielle Vergütung durch den Bund an die entsprechenden Staaten erforderlich, wovon «letztlich beide Seiten profitieren würden», sagte Fehr Düsel gemäss dem Bericht. Schliesslich hätten die betroffenen Straftäter in der Schweiz «gar nicht viel zu befürchten« – hiesige Gefängnisse würden sie kaum abschrecken, sagte die SVP-Politikerin und Juristin weiter.

Diplomatie. EU-Minister verschärfen europäische Asyl- und Migrationspolitik

DiplomatieEU-Minister verschärfen europäische Asyl- und Migrationspolitik

Bundesrat Beat Jans steht solchen Massnahmen, die auch in die Asylpolitik anderer europäischer Länder einfliessen, skeptisch gegenüber. In Europa sei Hektik ausgebrochen, sagte der Justizminister in einem Interview mit den Zeitungen von Tamedia im Oktober. Er betonte in dem Gespräch, wie heikel gewisse Projekte sein können und nannte als Beispiel Italien. Dort wollte die Regierung Asylverfahren in Albanien durchführen lassen, wurde aber von einem Gericht in Rom zurückgepfiffen.

EU-Staaten einig: Strengere Regeln bei Abschiebungen geplant

EU-Staaten einig: Strengere Regeln bei Abschiebungen geplant

Brüssel, 08.12.2025: Die EU-Staaten erhöhen den Druck auf abgelehnte Asylbewerber: Sie müssen aktiv an ihrer Rückführung mitwirken und bei Verweigerung mit Leistungskürzungen rechnen. Das teilen die Mitgliedsländer nach einer Einigung bei einem Treffen der europäischen Innenminister in Brüssel mit. Auch Rückführungszentren in Drittstaaten sollen demnach per Verordnung möglich sein. Ein wichtiger und zuletzt unter den Mitgliedstaaten umstrittener Punkt ist auch die gegenseitige Anerkennung von Rückkehrentscheidungen. So könnte eine Person, die in einem Land zur Rückkehr verpflichtet wurde, nicht einfach in ein anderes EU-Land weiterreisen, um das Verfahren zu umgehen. Unter anderem wegen rechtlicher Bedenken ist diese gegenseitige Anerkennung zunächst freiwillig.

09.12.2025

Mehr zum Thema

Wegen «Bürger-Vorfällen». SVP-Grossräte wollen separaten Bus für Asylbewerber einführen

Wegen «Bürger-Vorfällen»SVP-Grossräte wollen separaten Bus für Asylbewerber einführen

Babyschreie und Fesseln. Zwangsausschaffung von Familie erschüttert Luzern

Babyschreie und FesselnZwangsausschaffung von Familie erschüttert Luzern

«Je härter sie schreiben, desto …». Fehr gibt Journalisten Tipps – und vergleicht sich mit römischem Senator

«Je härter sie schreiben, desto …»Fehr gibt Journalisten Tipps – und vergleicht sich mit römischem Senator

Meistgelesen

Trump lässt Europa fallen – Putin gefällt das
«Schweizer Bürger sind entsetzt» – das sagt der Bundesrat
Trump warnt TV-Sender nach Greene-Interview +++ Neuer Vertrag für Jimmy Kimmel
IV-Rentnerin verliert 20'000 Franken – Bundesrätin stellt jetzt Verjährungsfrist infrage
Eine bewegte und bewegende Geschichte endet nach 614 Grands Prix