Die Zürcher SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel fordert in der Asylpolitik mehr abschreckende Signale. (Archivbild) Bild: Keystone/Anthony Anex

Junge Männer aus den Maghreb-Staaten erhalten in der Schweiz nur selten Asyl – und fallen gleichzeitig überdurchschnittlich häufig in der Kriminalstatistik auf. Die SVP fordert deshalb härtere Massnahmen, um abschreckende Signale zu setzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schweizer Staat soll härter gegen Serientäter aus dem Maghreb vorgehen.

Diese Woche will die Zürcher SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel einen politisch möglichst breit abgestützten Vorstoss einreichen.

Serien- und Intensivtäter aus dem Maghreb ohne gültige Asylgründe sollen härter bestraft werden – etwa mit einer Ausweitung der 48-Stunden-Schnellverfahren bei Diebstahl, Einbruchdiebstahl und ähnlichen Delikten sowie raschen Rückführungen. Mehr anzeigen

Die Zürcher SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel will laut «Blick» diese Woche einen breit abgestützten Vorstoss zur härteren Bestrafung straffälliger Migranten einreichen. Sie wolle insbesondere Wiederholungs- und Intensivtäter aus dem Maghreb ohne gültigen Asylgrund etwa mit ausgeweiteten 48-Stunden-Schnellverfahren und raschen Rückführungen belegen.

Zudem solle der Bundesrat Abkommen mit Herkunftsländern prüfen, damit Verurteilte ihre Strafen dort verbüssen könnten. Allenfalls sei dafür eine finanzielle Vergütung durch den Bund an die entsprechenden Staaten erforderlich, wovon «letztlich beide Seiten profitieren würden», sagte Fehr Düsel gemäss dem Bericht. Schliesslich hätten die betroffenen Straftäter in der Schweiz «gar nicht viel zu befürchten« – hiesige Gefängnisse würden sie kaum abschrecken, sagte die SVP-Politikerin und Juristin weiter.

Bundesrat Beat Jans steht solchen Massnahmen, die auch in die Asylpolitik anderer europäischer Länder einfliessen, skeptisch gegenüber. In Europa sei Hektik ausgebrochen, sagte der Justizminister in einem Interview mit den Zeitungen von Tamedia im Oktober. Er betonte in dem Gespräch, wie heikel gewisse Projekte sein können und nannte als Beispiel Italien. Dort wollte die Regierung Asylverfahren in Albanien durchführen lassen, wurde aber von einem Gericht in Rom zurückgepfiffen.