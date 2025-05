Colorless-Ratificati Grenzüberschreitende Aussenseiter gibt es überall - dafür gibt es ja auch Justitia.

Solong Ein solcher Parlamentarier sollte nicht nur die Immunität verlieren sonder aus dem Bundeshaus entfernt werden.

Colorless-Ratificati Solong Parlamentarier wird man nur mit Wählerstimmen.

Seruflar34 Solong Vorallem Jans sollte aus dem BR entfernt werden.

Sevele Solong Es würde einige andere geben, welche sofort entfernt werden müssten aus dem Bundeshaus !

Kermit82 Colorless-Ratificati Genau, und Wähler die Köppel oder Glarner wählen sollte man bevormunden.

Kermit82 Colorless-Ratificati Ein primitiver Kerl sondergleichen.

robbingwood0815 Colorless-Ratificati und erst recht steht zu hoffen, dass sie ihn nicht gewählt hatten im Wissen darum, wie schamlos er fälscht um zu diffamieren. das kennen wir transatlantisch ...



DeepFake ist mE (insbesondere potlitisch) ein unverzeihliches No-Go – also raus aus der Bude – soll schlicht was Anständiges tun (lernen) – in echt quasi.

Colorless-Ratificati Kermit82 Da gäbe es sehr viele Wähler aller Parteien - am Ende aber keine Wählende mehr .

Sevele Colorless-Ratificati Bin derselben Meinung !! Es gäbe genügend welche man aus dem Bundeshaus ertfernen sollte aber es ist schon so, wer würde denn übrig bleiben ?

Sevele Colorless-Ratificati Richtig

Jawerdenhalsschonvollhat Super jetzt wird dem Polteri endlich gezeigt was Anstand ist bei Politischen Äusserungen nur die SVP hält sich nicht daran, in Amerika sind solche Typen erwünscht gute Reise.

Winti40 Winti40

@Kermit82 Hätte auch zwei Namen, die es zu erwähnen gilt: Molina und Wermuth

Reupponau Winti40 sagt ein lächerlicher rechter Clown aus Winterthur.

Epidot Winti40 Was haben die zwei den gemacht? Jedenfalls haben sie keine Hinterhältigkeiten getan wie das Glarner schon etliche Male getan hat. Wohl ein Freund von Glarner, oder mindestens extrem rechtsstehend wie Glarner?

Epidot Winti40 Es ist ja bekannt dass bei der SVP verschiedene Politiker retsextrem und Trump, Putin und Weidel-Freunde sind.

Boy Wie man in den Wald ruft...

koelantsch Es ist langsam an der Zeit, dass Herr Glarner von der Bildfläche des Nationalrates verschwindet. Seine unanständige Haltung ist in der Vergangenheit oft unangenehm aufgefallen. Solche Politiker braucht die Schweiz vor allem im Nationalrat in keiner Weise. Er schadet unserem Land mit seinem Auftreten sehr. Ich erwarte von der SVP, dass sie Herrn Glarner aus der Partei verbannen.

WillyBusch koelantsch Verbannen nicht nötig. Er passt sehr gut zu dieser Partei. Er ist ein SelbstVerliebter Politiker, also gehört er da hin.

WillyBusch koelantsch Herr Glarner vergisst eins: Wer zuschlägt, muss mit dem Gegenschlag rechnen. Stell dir vor, die "Konkurrenz" hätte postwendend mit gleicher Münze zurückgezahlt... der Immunitätsverlust ist dagegen ein vernachlässigbares Übel.

zueribernzueri Immunität wozu?

In der Politik braucht es einzig für die Sache "Geheim" und "Streng Geheim".

Alles andere dient der Korruption und schaft Ungleicheit in allen Schichten der Bevölkerung.

trackmac Ich bin parteilos ! Dass die Immunitätskommission in diesem Falle nur mit 5:4 die Immunität von Herrn Glarner aufgehoben hat spricht Bände !!!!! Mehr muss man dazu erst gar nicht sagen.

Suppechasper Besonders brisant: Das Video griff nicht nur eine Person, sondern das Vertrauen in die Demokratie an. Wenn nun dieser SVP Politiker wegen dem zerstören des Vertrauens in die Demokratie verurteilt wird habe ich grossen Respekt und das Ganze Vertrauen in unseren Rechtsstaat verloren. Dann müssten einige Bundesräte sofort verurteilt werden. Nur schon der letzte Entscheid betreffend den Abstimmungen über die EU-Verträge sind mehr als nur Zerstörung von unserem Demokratieverständnis auch ein Wiederspruch zu unserer Verfassung.

Somit gehe ich davon aus, da unser Rechtsstaat noch funktioniert, dass die Immunitätskommission diesen 4 BR auch die Immunität entziehen und dem Richter zuweisen.

Equinox24 Suppechasper Das Herr Glarner die grüne Arslan nicht ausstehen kann ist allgemein bekannt. Das sie sich jeweils extrem aufregt ebenfalls, dann wird wie immer aus dieser Ecke, wie Fewapez52 richtig erkannt an die niedrigen Instikte appeliert, aber eben nicht nur hier sondern auch andernorts.

Dass die Immunitätskommission ( 4x SVP, 2x SP, 1x G, 1xFDP, 1x Mitte) in diesem Falle nur mit 5:4 die Immunität von Herrn Glarner aufgehoben hat spricht Bände.

Das man von Vertrauensverlust in die Demokratie spricht zeigen auch die Stimmen von FDP & Mitte. Das wird wohl ein längeres Nachspiel haben, denn

wie aus der Bibel heisst:

wer ohne Schuld soll den ersten Stein werfen.

Kermit82 Suppechasper Der letzte Entscheid betr. Abstimmung? Es ist genau festgestelegt, wann es das Ständemehr braucht und wann nicht. Es ist alles im grünen Bereich.

Kermit82 Suppechasper Widerspruch zu unserer Verfassung.? Wo? Sehe keinen solchen.

Mehralsgenug Solche Typen werden von EUCH da draussen gewählt!!! Sagt alles.

Fewapez52 Ich lese da: Alle Parteipräsidenten rufen zu fairen Wahlkampfformen auf. Ausser der SVP. Heisst das jetzt für uns, dass sie den unfairen Wahlkampf bevorzugen? Jedenfalls wird bei ihnen immer an die niederen Instinkte appelliert. Siehe die Abstimmungsplakate. Ich darf gar nicht schreiben, was ich darüber denke.

Equinox24 Fewapez52 Das Glarner kein Chorknabe ist hat er ja allemal bewiesen.

Die Basler Juristin Arslan ist keinen Deut besser nur findet sie jeweils die geeigneten Ausreden. Beispiel:

(SRF 23.08.2021, Staatsanwaltschaft will Immunität von Sibel Arslan aufheben

Die Basler Justiz ermittelt gegen die Nationalrätin der Grünen nach einer Demonstration für Frauenrechte im Jahr 2020)

Wie Herr Walder, der mit Wohlwollen erkläret, dass eben alle Parteien aus diejenige von Herrn Glarner solches verurteilen. Ist wohl war in der Sache, aber eben sehr tendenziös wie immer in der CH Politik.

Alle gegen Einen und Einer gegen Alle.

Fewapez52 Equinox24 Ich finde das hat hier aber bei Glarner schon eine andere Dimension. Wenn hier nichts passiert, so haben wir später haufenweise Nachahmer. Also Fake-Videos.

Rokeitei93 Das macht diesen heutigen Tag noch besser! Endlich ein guter Entscheid, ich hoffe, da folgen in Zukunft noch weitere Entscheide für die Demokratie und gegen Desinformation und pöbelei.

Sevele Na ja einal mehr hat man ein Salzkörnle gefunden in der Aussage eines SVP'lers. Schon komisch, immer nur die SVP! Ich bin der Meinung, es wird der Tag kommen, wo wir noch an die SVP denken werden, spätestens wenn wir 10'000 MIllionen und mehr sind in der Schweiz, und man sich nicht mehr bewegen kann. Dann werden die Grünen noch mehr gegen die Autos wettern und der Staat wird noch mehr Einschränkungen verfügjung, es wird noch weniger Wohnungen haben die bezahlbar sind, usw,. usw .usw.

Equinox24 Sevele ...und kongruent zu ihrem Szenario steigt die Kriminalität und die Schweiz ist kein Lebenswerter Raum mehr. Da helfen auch keine Daumen runter und Zungen raus und rein bei G.

Fewapez52 Sevele Dazu eine Anmerkung: Ich fahre durch den Schwarzwald und höre im Radio, SWR3, eine Werbung von der Dottikon Chemie, gehört Markus Blocher. Wir suchen in der Schweiz Arbeiter. Tolle Arbeitsplätze warten auch Euch. Kommt doch in die Schweiz arbeiten. Später lese ich in der Zeitung, dass ein Head-Hunter Büro in Süddeutschland bestätigt hat, dass sie Arbeitskräfte suchen, im Auftrag von Ems- und Dottikon-Chemie. Also M. Martullo-Blocher und Markus Blocher. Das eine Predigen und wenn es um den eigenen Geldbeutel geht, dann ..............

elmago Was wäre, wenn jemand – egal ob ein Nationalrat wie Glarner oder einfach der Nachbar – mit KI aus unserem Foto ein Pornovideo generiert und es veröffentlicht? Das ist kein Lausbubenstreich, sondern ein schwerer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Wer so etwas tut, muss angezeigt und streng bestraft werden. Solcher Missbrauch darf nicht ungestraft bleiben – auch nicht im digitalen Raum.

Verst Es gäbe noch Politiker auch in anderen Parteien bei welchen die Immunität auf zuheben wäre und wenn sie verurteilt würden müssten diese auch Ihre Nationalsrat Sessel räumen ich bin weder in der SVP und auch in keiner anderen Partei den Nationalrat könnte man massiv verkleinern 2/3 der Partei Parlamentarier gehen nur nach Bern zum Abstimmen und wären somit überflüssig

robbingwood0815 man kann noch so sehr versuchen, auf alle andern zu verweisen (das probate Abwehrverhalten)

Er bleibt (zum Glück) ein krasser Ausreisser (hier in der Schweiz, beim Santos!) gegen unten – und ist einmalig schamlos in seinen Aktivitäten.



Deepfake geht ganz einfach nicht – und ist zuallerletzt eine Lachnummer.

oberdlik Da schlägt ein gewähltes Mitglied unserer Politikerkaste massiv wiederholt über die Stränge und kaum etwas passiert. Wie soll da Vertrauen in die Führungsriege gewährleistet werden, wenn sogar versucht wird, diesen 'Volksvertreter' auch noch reinzuwaschen? Solche Figuren ramponieren die Reputation unseres Staates, auf den wir ja eigentlich wegen seiner Integrität so stolz sind, oder?

Egal von welcher Gesinnung und Partei solche Personen stammen; sie haben in unserem Rechtssystem in der 'obersten Etage' nichts verloren. Einfach nur peinlich...

badsteven oberdlik Der mit unserem "Rechtssystem" ist wirklich gut...

badsteven oberdlik Anarchie?

Nur weil ich die meisten unserer "Volksvertreter" nicht koscher finde, bin ich noch lange kein Anarchist...

Niemand hat etwas gegen eine organisierte Gesellschaft.

Das hat jedoch Grenzen!! Und die sind längst überschritten. Wenn in mein Denken, Fühlen und Handeln derart (moralinsauer, ideologisch und Mehrheiten anklagend) eingegriffen wird ist das NICHT OK!!

Hass und Hetzte? Sie unterstützen westliche Regierungen!! Mehr Hass und Hetze und ich nehm noch Spaltung dazu, geht geht nicht.

Diese Komenatrspalten sind nicht representativ. Die werden ganz klar gesteuert. Also hören Sie auf zu denken, sie seien die moralische Speerspitze unseres Landes und der westlichen "Demokratien"!!

robbingwood0815 badsteven es ist zumindest (noch) kein «Rechtsextrem-System»

(Luft nach unten)

oberdlik badsteven Wenn Ihnen dabei wohler ist, nehme ich auch gerne die Bezeichnung "Verfassung und Recht", welche jede politische Handlung definiert oder rechtfertigt, zur Hand. Okay so? Ich persönlich habe für Anarchie, Hass und Hetze nichts übrig...

robbingwood0815 oberdlik Da schliess ich mich sehr gerne an

Solong Er kann nicht immer verharmlosen was er tut.

Er muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Seine Art ist ja groß Austeilen, aber mit dem Einstecken hapert es dann erheblich.

Er ist einer der seiner Partei nachhaltig gar nichts bringt. Solche Leute sollten auch nicht im Parlament sein. Er ist alles andere nur kein Vorbild.