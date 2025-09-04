  1. Privatkunden
Fixpreis-Debakel SVP-Nationalrat Hurter gegen Wiederholung der Kampfjet-Abstimmung

SDA

4.9.2025 - 06:08

Fixpreis – oder massive Kostenüberschreitung bei der Beschaffung der 36 F-35A-Kampfflugzeuge? Diese Frage treibt die Schweiz um. (Archivfoto)
Fixpreis – oder massive Kostenüberschreitung bei der Beschaffung der 36 F-35A-Kampfflugzeuge? Diese Frage treibt die Schweiz um. (Archivfoto)
Bild: Keystone/dpa/Harald Tittel

Der Schaffhauser SVP-Nationalrat Thomas Hurter hat an den Versprechungen eines Fixpreises für die Beschaffung der F-35-Kampfflugzeuge gezweifelt. Dennoch spricht er sich in einem Interview gegen eine Wiederholung der Abstimmung aus. 

Keystone-SDA

04.09.2025, 06:08

04.09.2025, 06:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Erst seit Juni weiss der Bundesrat, dass sich die 36 in den USA bestellten F-35-Kampfflugzeuge massiv verteuern werden.
  • SVP-Nationalrat Thomas Hurter hat sich von Anfang an für die F-35-Kampfflugzeuge eingesetzt.
  • Nun sagt er in einem Interview, er habe zwar Zweifel am Fixpreis für die Jets gehabt, «aber wir konnten sie nicht nachprüfen»,
Mehr anzeigen

Obwohl der F-35-Kampfjet in der Schweiz sehr umstritten ist, ist SVP-Nationalrat Thomas Hurter gegen eine Wiederholung der Abstimmung. «Ein Ja ist in unserem demokratischen System ein Ja», sagte Hurter in einem am Donnerstag erschienenen Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Der knappe Ausgang der Abstimmung über den Kampfjet-Kauf im September 2020 sei kein Grund, die Abstimmung zu wiederholen: «Auch eine knappe Mehrheit ist ein Ja.» Den Finanzrahmen von 6 Milliarden Franken müsse man jedoch respektieren, sagte der Sicherheitspolitiker weiter.

Hurter hatte sich von Anfang an für die F-35-Kampfflugzeuge eingesetzt. Er habe zwar Zweifel am Fixpreis für die US-Kampfjets gehabt, «aber wir konnten sie nicht nachprüfen», sagte Hurter im Interview. Denn es habe keine Subkommission für die Beschaffung gegeben – «die Verträge mit den USA konnten wir nie einsehen und prüfen. Jedes Mal, wenn jemand nachgefragt habe, «reagierte das VBS fast schon aggressiv: <Es ist ein Fixpreis, hört auf mit den Fragen>».

Im Nachhinein hätte man «wahrscheinlich hellhörig werden müssen», so Hurter. 

Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025

Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025

Die Schweiz wollte 36 F-35A-Kampfjets zum Fixpreis kaufen – doch die USA verlangen nun bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr. Ein juristischer Hebel fehlt, die Regierung muss nachverhandeln oder tiefer in die Tasche greifen.

14.08.2025

