Bei Outdoor-Raves kommt es immer mehr zu Konflikten mit der Polizei und den Behörden.

Unbewilligte Outdoor-Raves erfreuen sich grosser Beliebtheit – zugleich nehmen Konflikte mit Polizei und Politik zu. Nun verlangt SVP-Nationalrat Nicolas Kolly ein härteres Vorgehen gegen die Partys, was in der Szene auf Widerstand stösst.

Outdoor-Raves erfreuen sich in der Schweiz grosser Beliebtheit. Fast jedes Wochenende steigt irgendwo eine unbewilligte Techno-Party unter freiem Himmel. Zwei Veranstaltungen in der Romandie sorgten diesen Sommer für Schlagzeilen: Bei Les Verrières NE versammelten sich Anfang August rund 800 Personen, in Malleray BE wurden im Juni zwei Polizisten verletzt, als sie versuchten, die Musik-Anlage zu beschlagnahmen. Wegen des Widerstands brach die Polizei den Einsatz ab.

Der Freiburger SVP-Nationalrat Nicolas Kolly will gegen solche Partys gesetzlich vorgehen, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Er hat eine Motion eingereicht, die einen neuen Straftatbestand für unbewilligte Outdoor-Partys vorsieht.

Dieser soll von Amtes wegen verfolgt werden. Veranstalter müssten ausserdem eine «erhebliche Pauschalabgeltung» für mögliche Schäden an Gemeinden und Kantonen leisten. Auch Teilnehmende sollen nicht ungeschoren davonkommen: Wer an einem Rave mittanze, solle eine Ordnungsbusse erhalten.

«Es ist inakzeptabel, dass die Veranstalter illegaler Raves die Natur, die Grundbesitzer und die Behörden in Geiselhaft nehmen», sagt Kolly der Zeitung. Er macht Organisatoren verantwortlich, für Abfallberge, Schäden an Landwirtschaftsflächen und für Lärm, der Wildtiere und Anwohner belaste: «Trotzdem gehen sie allermeistens straffrei aus.»

Verweis auf Italiens «Reato Rave»

Kolly verweist auf Gespräche mit Justiz, Polizei und Behörden, wonach das heutige Recht ungenügend sei. Die Regeln seien von Kanton zu Kanton unterschiedlich und Verstösse kaum durchzusetzen. «Es braucht eine nationale Regelung im Strafgesetz, wie das in Italien der Fall ist», so Kolly zur Zeitung.

Italien schuf im Herbst 2022 einen neuen Straftatbestand, den sogenannten «Reato Rave», mit Haftstrafen von bis zu sechs Jahren für Organisatoren unbewilligter Partys ab 50 Teilnehmenden. Die Bilanz fällt gemäss der Zeitung «Domani» durchzogen aus: Drei Jahre nach Inkrafttreten gab es lediglich acht Anklagen und keine einzige Verurteilung. Wegen hoher Hürden griffen die Behörden meist auf bestehende Delikte wie Hausfriedensbruch zurück. Juristen kritisierten den Paragrafen bereits bei seiner Einführung als unscharf formuliert und verfassungswidrig.

Kritik von Rave-Kollektiv

Ablehnung erfährt Kolly von der Szene selbst. Der Verein «Ondes Libres» aus der Romandie setzt sich für Outdoor-Raves ein und will Risiken minimieren sowie als Ansprechstelle für Behörden dienen. Vereinsmitglied Kastor sagt der «Aargauer Zeitung»: «Wir sind schockiert über diese repressive Forderung.» Eine solche Gesetzesänderung verdränge Alternativkultur bewusst in die Illegalität.

Outdoor-Raves seien ein wichtiges Ventil für Jugendliche, gerade in einer Zeit, in der die psychische Gesundheit vieler unter Druck stehe. Zudem bestünden immer Bemühungen, Schäden und Störungen zu verringern. Oft würden Grundbesitzer im Vorfeld einbezogen und Kompensationen vereinbart. Kastor betont: «Es braucht mehr Dialog statt mehr Repression.»