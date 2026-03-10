  1. Privatkunden
Politologe Longchamp ordnet ein Dreifache Niederlage für die SVP – doch der grosse Test steht erst bevor

Dominik Müller

10.3.2026

Das Initiativkomitee der SRG-Initiative mit den Zürcher SVP-Nationalräten Thomas Matter und Gregor Rutz, sowie dem Direktor Schweizerischer Gewerbeverband sgv, Urs Furrer, hatte am Sonntag nichts zu feiern. (v.l.n.r)
Das Initiativkomitee der SRG-Initiative mit den Zürcher SVP-Nationalräten Thomas Matter und Gregor Rutz, sowie dem Direktor Schweizerischer Gewerbeverband sgv, Urs Furrer, hatte am Sonntag nichts zu feiern. (v.l.n.r)
Bild: Keystone

Drei Niederlagen an der Urne und der Verlust eines Regierungssitzes in Obwalden für die SVP. Für Politologe Claude Longchamp ist das dennoch kein Beleg für eine grundsätzliche Schwäche der Partei – entscheidend werde die Abstimmung über die sogenannte «10-Millionen-Initiative».

Dominik Müller

10.03.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die SVP erlitt am Abstimmungswochenende mehrere Niederlagen – insbesondere bei der SRG-Initiative.
  • Politologe Claude Longchamp hält den Absprung von Bundesrat und Mitinitianten Albert Rösti für den entscheidenden Faktor.
  • Als nächster grosser Test gilt die «10-Millionen-Initiative» der SVP im Juni, deren Ausgang stark davon abhängen dürfte, ob die SVP Unterstützung von weiteren bürgerlichen Parteien bekommt.
Mehr anzeigen

Es war ein gebrauchter Sonntag für die SVP. Ihre SRG-Initiative ist mit 62 Prozent Nein-Stimmen krachend gescheitert. Und auch bei der Individualbesteuerung und bei der Bargeld-Initiative entschied das Stimmvolk anders, als es die SVP-Parteiparole vorsah. Hinzu kommt, dass die Partei ihren Sitz in der Obwaldner Regierung verloren hat.

«Die SVP hat an diesem Wochenende dreimal verloren und war die erfolgsloseste Regierungspartei», bilanziert Politologe Claude Lonchamp im Gespräch mit blue News. Allerdings warnt er davor, die verschiedenen Urnengänge direkt miteinander zu vermischen. Regierungsratswahlen folgten anderen Regeln als nationale Abstimmungen: «Diese hängen von Rücktritten, von der Persönlichkeit der Kandidierenden, ihrer Bekanntheit oder der Unterstützung anderer Parteien ab.» Deshalb lasse sich daraus nur begrenzt eine generelle Stimmung für oder gegen eine Partei ableiten.

Zudem hat die SVP dieses Wochenende auf Parlamentsebene durchaus auch Erfolge eingefahren. In Obwalden hat sie etwa im Kantonsparlament die Mitte überholt und ist neu stärkste Kraft. Auch im Nidwaldner Kantonsparlament hält sie neu am meisten Sitze.

Mehrere Aussenseiter-Siege

Aussagekräftiger seien laut Longchamp deshalb Resultate bei Volksabstimmungen. Dort habe sich die SVP über Jahre ein «Winner-Image» aufgebaut. «Ihr gelang es verschiedentlich, in Aussenseiterpositionen Siege zu erringen», sagt Longchamp und verweist etwa auf die Ausschaffungsinitiative im Jahr 2010. Auch Vorlagen wie das Minarettverbot (2009), die Masseneinwanderungsinitiative (2014) oder das Verhüllungsverbot (2021) seien Beispiele dafür.

Diese Initiativen hätten meist «eine xenophobe oder kulturkämpferische Ausrichtung, die sich gegen eine Minderheit richtet». In solchen Themen sei die SVP mehrheitsfähig – auch weil sie ihre Kampagnen über Jahre hinweg vorbereite.

Absprung von Rösti als Faktor X

Bei der SRG-Initiative habe jedoch genau diese Dynamik gefehlt. Dass die Vorlage klar scheiterte, überrascht Longchamp deshalb nicht. «Die Abstimmungsmaschinerie der SVP funktioniert nicht per se. Es braucht ein geeignetes Thema.»

Im Fall der SRG-Initiative hätten personelle Veränderungen das Vorhaben erschwert: «Die Initiative scheiterte, weil mit Bundesrat Rösti einer der prominentesten Initianten absprang und den indirekten Gegenvorschlag der Regierung auf Verordnungsweg vertrat», so Longchamp.

Zudem sei es der SVP nicht gelungen, die FDP ins Boot zu holen. Und schliesslich wäre gemäss dem Politologen eine breite Medienallianz nötig gewesen. Diese sei aber weitgehend ausgeblieben.

Dass die SVP bei der SRG-Initiative politisch isoliert war, ist laut Longchamp kein neues Phänomen. «Die Teilung im bürgerlichen Lager ist nicht neu», sagt er. Sie gehe zurück auf die 1990er-Jahre, als sich die Parteien in der Europafrage auseinanderentwickelten. Bei institutionellen Fragen sei es deshalb oft der «Normalfall», dass die SVP in der Opposition stehe, während FDP und Mitte der Regierungslinie folgten.

Thomas Matter: «Wir haben mit dem Nein gerechnet»

Thomas Matter: «Wir haben mit dem Nein gerechnet»

«Wir haben natürlich damit gerechnet», sagt Thomas Matter, SVP-Nationalrat zu blue News.

08.03.2026

«Die zentrale Abstimmung des Jahres» kommt noch

Der nächste grosse Test für die SVP steht jedoch bereits an: Die Nachhaltigkeitsinitiative der SVP, die sogenannte «10-Millionen-Initiative», kommt im Juni an die Urne. Der Vorstoss will die Schweizer Bevölkerung bis 2050 auf 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner begrenzen.

Longchamp bezeichnet sie als «die zentrale Abstimmung des Jahres» – und als eine Art Vorentscheidung über die künftigen Beziehungen zur EU.

Die Ausgangslage ist laut Umfragen offen: Das Ja-Lager liegt vorne, doch eine gesicherte Mehrheit gibt es nicht. Für Longchamp wird entscheidend sein, wer besser mobilisiert. Die SVP habe bereits früh mit ihrer Kampagne begonnen und versuche Themen wie Kriminalität, Wohnungsnot oder EU-Unterwerfung zu besetzen.

Ob das reicht, hängt aus seiner Sicht vor allem von den bürgerlichen Mitteparteien ab. «Entscheidend wird sein, ob bürgerliche Zentrumsparteien oder Teile von ihnen auf den SVP-Zug aufspringen», sagt Longchamp. Ohne diese Unterstützung rechnet er derzeit mit einer sehr knappen Entscheidung: «Sie kann effektiv auf beide Seiten fallen.»

Dass die SVP auch bei dieser Initiative auf bürgerlichen Widerstand trifft, ist bereits klar: Am Montag lancierte eine Allianz von Mitte-Rechts-Politikerinnen und -Politikern ihre Nein-Kampagne. Dabei wurde das Vorhaben als «schädliche Chaos-Initiative» bezeichnet. Benjamin Mühlemann, Co-Präsident der FDP Schweiz, warnte bei einer Annahme von einem «Arbeitsplatz-Chaos», «Bilateralen-Chaos» und «AHV-Chaos».

Nach Nein zur SRG-Halbierung: Jetzt spricht Susanne Wille

Nach Nein zur SRG-Halbierung: Jetzt spricht Susanne Wille

Die Schweiz sagt am Sonntag Nein zur «Halbierungsinitiative». SRG-Chefin Susanne Wille erklärt im Interview mit blue News, wie sie das Resultat einordnet.

08.03.2026

