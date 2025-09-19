SVP-Nationalrat Alfred Heer ist überraschend verstorben – Bundesrat Rösti ringt um Worte

Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist im Alter von 63 verstorben. KEYSTONE

Am Freitagmittag erschüttert eine Meldung die Schweizer Politikwelt. Der SVP-Politiker Alfred Heer ist im Alter von 63 Jahren überraschend gestorben.

Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer (63) ist in der Nacht auf Freitag überraschend gestorben, bestätigt die Stadtpolizei Zürich.

Die Behörden haben wie üblich Ermittlungen zur Todesursache eingeleitet, nähere Angaben zu den Umständen gibt es noch nicht.

Heer galt als prägende Figur der Zürcher SVP, bekannt für klare Positionen und markante Auftritte im Bundeshaus. Mehr anzeigen

Schock in Zürich und in der Schweizer Politik: Alfred Heer (63), langjähriger SVP-Nationalrat und prägende Figur der Zürcher SVP, ist in der Nacht auf Freitag gestorben. Das berichtet das Onlinemedium Inside Paradeplatz.

Auf Anfrage bestätigt die Stadtpolizei Zürich den Einsatz. Konkret heisst es: «Wir können bestätigen, dass die Stadtpolizei Zürich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 19. September 2025 einen Einsatz wegen eines medizinischen Notfalls im Kreis 4 hatte. Vor Ort konnte lediglich noch der Tod der von Ihnen genannten Person festgestellt werden.» Zu diesem Todesfall wurde die übliche Untersuchung durch die Stadtpolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich eingeleitet. Einstweilen können keine weiteren Infos gegeben werden.

Zu den genauen Umständen des Todes wurden keine weiteren Angaben gemacht.

Heer galt als eine der profiliertesten Figuren seiner Partei – bekannt für seine pointierten Auftritte im Bundeshaus und seine klare Haltung in politischen Debatten.

Bundesrat Albert Rösti zeigte sich bei einer Pressekonferenz sichtlich bewegt, als er über den unerwarteten Tod von Alfred Heer sprach.

Eigentlich habe er einen Personalentscheid kommunizieren wollen, erklärte Rösti, doch diese sei überschattet worden durch die Nachricht vom Tod seines «langjährigen und sehr vertrauten Kollegen im Nationalrat». Mit stockender Stimme sprach er den Angehörigen sein herzliches Beileid aus und wünschte ihnen viel Kraft in dieser schweren Zeit.

Auch Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter zeigte sich tief betroffen. In einer Stellungnahme schreibt sie: «Der unerwartete Tod des Zürcher Nationalrats Alfred Heer ist erschütternd. Ich wünsche seinen Nächsten in diesen schweren Stunden und Tagen viel Kraft und nur das Beste.»

Der SP-Co-Parteipräsident Cédric Wermuth schreibt: «Mit Bestürzung habe ich eben vom Tod unseres Ratskollegen Alfred Heer erfahren. Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen.»

