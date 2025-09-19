  1. Privatkunden
Im Alter von 63 Jahren SVP-Nationalrat Alfred Heer ist überraschend verstorben – Bundesrat Rösti ringt um Worte

Stefan Michel

19.9.2025

Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist im Alter von 63 verstorben. 
Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist im Alter von 63 verstorben. 
KEYSTONE

Am Freitagmittag erschüttert eine Meldung die Schweizer Politikwelt. Der SVP-Politiker Alfred Heer ist im Alter von 63 Jahren überraschend gestorben.

,

Stefan Michel, Samuel Walder

19.09.2025, 13:13

19.09.2025, 14:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer (63) ist in der Nacht auf Freitag überraschend gestorben, bestätigt die Stadtpolizei Zürich.
  • Die Behörden haben wie üblich Ermittlungen zur Todesursache eingeleitet, nähere Angaben zu den Umständen gibt es noch nicht.
  • Heer galt als prägende Figur der Zürcher SVP, bekannt für klare Positionen und markante Auftritte im Bundeshaus.
Mehr anzeigen

Schock in Zürich und in der Schweizer Politik: Alfred Heer (63), langjähriger SVP-Nationalrat und prägende Figur der Zürcher SVP, ist in der Nacht auf Freitag gestorben. Das berichtet das Onlinemedium Inside Paradeplatz.

Auf Anfrage bestätigt die Stadtpolizei Zürich den Einsatz. Konkret heisst es: «Wir können bestätigen, dass die Stadtpolizei Zürich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 19. September 2025 einen Einsatz wegen eines medizinischen Notfalls im Kreis 4 hatte. Vor Ort konnte lediglich noch der Tod der von Ihnen genannten Person festgestellt werden.» Zu diesem Todesfall wurde die übliche Untersuchung durch die Stadtpolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich eingeleitet. Einstweilen können keine weiteren Infos gegeben werden.

Wie bei solchen Fällen üblich, wurden die Ermittlungen gemeinsam mit dem Gerichtsmedizinischen Institut und der Staatsanwaltschaft Zürich eingeleitet. Zu den genauen Umständen des Todes wurden keine weiteren Angaben gemacht.

Heer galt als eine der profiliertesten Figuren seiner Partei – bekannt für seine pointierten Auftritte im Bundeshaus und seine klare Haltung in politischen Debatten. 

Bundesrat Albert Rösti zeigte sich bei einer Pressekonferenz sichtlich bewegt, als er über den unerwarteten Tod von Alfred Heer sprach.

Eigentlich habe er einen Personalentscheid kommunizieren wollen, erklärte Rösti, doch diese sei überschattet worden durch die Nachricht vom Tod seines «langjährigen und sehr vertrauten Kollegen im Nationalrat». Mit stockender Stimme sprach er den Angehörigen sein herzliches Beileid aus und wünschte ihnen viel Kraft in dieser schweren Zeit.

Auch Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter zeigte sich tief betroffen. In einer Stellungnahme schreibt sie: «Der unerwartete Tod des Zürcher Nationalrats Alfred Heer ist erschütternd. Ich wünsche seinen Nächsten in diesen schweren Stunden und Tagen viel Kraft und nur das Beste.»

Der SP-Co-Parteipräsident Cédric Wermuth schreibt: «Mit Bestürzung habe ich eben vom Tod unseres Ratskollegen Alfred Heer erfahren. Wir sind fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen.»

Bundesrat Albert Rösti zum Tod von Nationalrat Alfred Heer

Bundesrat Albert Rösti zum Tod von Nationalrat Alfred Heer

Bundesrat Albert Rösti zeigte sich am Nachmittag tief betroffen über den Tod. Sichtlich bewegt sprach er vom «langjährigen und sehr vertrauten Kollegen im Nationalrat».

19.09.2025

+++Update folgt+++

SVP-Nationalrat Alfred Heer ist überraschend verstorben – Bundesrat Rösti ringt um Worte
TV-Sender zittern wegen Trump: «Sie haben sich den ganzen Tag in die Hosen gemacht»
«Die Zeiten ändern sich»: Yakin beendet das Nati-Kapitel Shaqiri
Mit diesen 60 Massnahmen will der Bundesrat Milliarden sparen
Kleinflugzeug stürzt in den Zugersee

Grosseinsatz in Cham. Kleinflugzeug stürzt in den Zugersee

Grosseinsatz in ChamKleinflugzeug stürzt in den Zugersee

blue News listet alle Punkte auf. Mit diesen 60 Massnahmen will der Bundesrat Milliarden sparen

blue News listet alle Punkte aufMit diesen 60 Massnahmen will der Bundesrat Milliarden sparen

Todesfall. SVP-Nationalrat Alfred Heer in Zürich gestorben

TodesfallSVP-Nationalrat Alfred Heer in Zürich gestorben

Noch einmal Sommer-Feeling: «Alle Jahreszeiten, die Gott erschaffen hat sind schön»

Noch einmal Sommer-Feeling: «Alle Jahreszeiten, die Gott erschaffen hat sind schön»

Dieses Wochenende heizt die Sonne die Schweiz auf bis zu 30 Grad auf. Ab Sonntag folgt dann der Kälteeinbruch. blue News will wissen: Wie nutzen die Menschen die letzten warmen Tage – oder bleiben sie lieber daheim?

19.09.2025

Bundesrat Albert Rösti zum Tod von Nationalrat Alfred Heer

Bundesrat Albert Rösti zum Tod von Nationalrat Alfred Heer

Bundesrat Albert Rösti zeigte sich am Nachmittag tief betroffen über den Tod. Sichtlich bewegt sprach er vom «langjährigen und sehr vertrauten Kollegen im Nationalrat».

19.09.2025

Bundesrat Beat Jans kontert der Kritik von Andreas Glarner

Bundesrat Beat Jans kontert der Kritik von Andreas Glarner

Nach dem Entscheid des Fedpol, die Hautfarbe aus dem Fahndungssystem Ripol zu streichen, stand Justizminister Beat Jans heute im Kreuzfeuer. Mehrere SVP-Nationalräte verlangen Antworten.

15.09.2025

Noch einmal Sommer-Feeling: «Alle Jahreszeiten, die Gott erschaffen hat sind schön»

Noch einmal Sommer-Feeling: «Alle Jahreszeiten, die Gott erschaffen hat sind schön»

Bundesrat Albert Rösti zum Tod von Nationalrat Alfred Heer

Bundesrat Albert Rösti zum Tod von Nationalrat Alfred Heer

Bundesrat Beat Jans kontert der Kritik von Andreas Glarner

Bundesrat Beat Jans kontert der Kritik von Andreas Glarner

