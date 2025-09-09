  1. Privatkunden
2000 Seiten für jeden Stimmbürger SVP-Nationalrat fordert Mega-Abstimmungsbüchlein zu EU-Abkommen

Petar Marjanović

9.9.2025

Das Abstimmungsbüchlein füllt selten mehr als 100 Seiten.
Das Abstimmungsbüchlein füllt selten mehr als 100 Seiten.
sda

Über 2000 Seiten ins Abstimmungsbüchlein? SVP-Nationalrat Lukas Reimann fordert vom Bundesrat, das gesamte EU-Vertragspaket samt Erläuterungen abzudrucken – und droht im Streitfall mit einer Stimmrechtsbeschwerde.

Petar Marjanović

09.09.2025, 17:03

09.09.2025, 17:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der St. Galler SVP-Nationalrat Lukas Reimann fordert, dass bei einer künftigen EU-Abstimmung sämtliche 2000 Seiten Verträge, Beschlüsse und Erläuterungen im Abstimmungsbüchlein abgedruckt werden.
  • Das würde Millionen Exemplare und zehntausende Tonnen Papier bedeuten.
  • Sollte der Bundesrat dies ablehnen, droht Reimann mit einer Gesetzesänderung oder gar einer Stimmrechtsbeschwerde.
Mehr anzeigen

Der St. Galler SVP-Nationalrat Lukas Reimann sorgt in der Herbstsession mit einem ungewöhnlichen Vorstoss für Aufsehen. Er will vom Bundesrat wissen, wie dieser das Abstimmungsbüchlein gestalten will, wenn dereinst über das neue Vertragspaket mit der EU abgestimmt wird.

Zur Erinnerung: Am 13. Juni 2025 veröffentlichte die Regierung die ausgehandelten Texte. Sie umfassen 799 Seiten Unterabkommen, ergänzt durch 160 Seiten Bundesbeschlüsse.

Damit Bürgerinnen und Bürger verstehen, was das alles bedeutet, legt der Bundesrat zudem 930 Seiten Erläuterungen obendrauf.

2000 Seiten ergeben rund 11'000 Tonnen Papier

Reimanns Forderung ist klar: «All diese Seiten müssen ins Abstimmungsbüchlein», sagt er zu blue News. Er stützt sich dabei auf das Gesetz, das vorschreibt, dass die Vorlage samt Erläuterungen und Pro- und Contra-Argumenten abgedruckt werden muss.

Laut Reimann könnte das Büchlein damit auf über 2000 Seiten anschwellen. Für den Druck von mehr als zwei Millionen Exemplaren bräuchte es gemäss Berechnungen rund 11'000 Tonnen Papier.

Der St. Galler SVP-Nationalrat will dem Volk über 2000 Seiten vorlegen.
Der St. Galler SVP-Nationalrat will dem Volk über 2000 Seiten vorlegen.
KEYSTONE

Volk konnte früher Vertragstexte bestellen

Noch ist es erst eine Anfrage: Am Montag will Reimann vom Bundesrat wissen, ob dieser seine Auffassung teilt. In der Aussenpolitischen Kommission habe er das Thema bereits eingebracht – dort sei es «noch in Prüfung», sagt er. Sollte der Bundesrat abwinken, kündigt Reimann an, das Gesetz über die politischen Rechte ändern zu wollen. Notfalls droht er sogar mit einer Stimmrechtsbeschwerde.

Ein Blick zurück zeigt: Das «dickste» Abstimmungsbüchlein bisher erschien am 13. Juni 2021 mit 144 Seiten – darin das Covid-Gesetz, das CO₂-Gesetz, zwei Volksinitiativen und das Anti-Terror-Gesetz.

Bei der ersten grossen EU-Abstimmung im Mai 2000 (623 Seiten Abkommen) wurde dagegen nur der Genehmigungsbeschluss abgedruckt, der Rest war online oder bei den Kantonen erhältlich. Und beim UNO-Beitritt 2002 konnten Stimmberechtigte die gesamte UNO-Charta per Post, Fax oder Telefon gratis bestellen.

Video zum Thema

Die SVP protestiert gegen das Vertragspaket mit der EU

Die SVP protestiert gegen das Vertragspaket mit der EU

Die SVP hat am Freitagnachmittag auf der Terrasse des Bundeshauses eine Aktion durchgeführt, um den «Vertrag zur Unterwerfung der Schweiz unter die Europäische Union» anzuprangern. Das von der Schweiz und der EU fertig ausgehandelte Vertragspaket zur Stabilisierung der Beziehungen wurde am Freitag veröffentlicht. Die SVP spricht von einem «schwarzen Freitag» für die Schweizer Demokratie.

13.06.2025

