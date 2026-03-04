SVP-Ständerat will Gesetz für Crans-Montana-Opfer stoppen

Im Bundeshaus kommt es heute zum Showdown um die Hilfe für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana. Obwohl das Parlament breite Unterstützung signalisiert hatte, will ein SVP-Ständerat das Gesetz nun komplett kippen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bund will den Opfern und Angehörigen der Brandkatastrophe von Crans-Montana rasch helfen – mit einem pauschalen Solidaritätsbeitrag von 50'000 Franken pro Betroffenen.

Das dringliche Gesetz soll zudem weitere Unterstützung ermöglichen und kostet den Bund insgesamt bis zu rund 36 Millionen Franken.

Im Parlament gibt es jedoch Widerstand: Ein SVP-Ständerat fordert, gar nicht erst auf die Vorlage einzutreten.

Heute entscheidet der Ständerat, ob der Bund den Angehörigen und Opfern der Brandkatastrophe von Crans-Montana mit finanziellen Mitteln helfen will. Noch letzte Woche glaubte kaum einer, dass sich dagegen fundamentale Opposition bilden wird. Nun zeigt sich aber: Ein SVP-Ständerat will das Gesetz komplett kippen.

blue News erklärt, was heute im Bundeshaus passiert.

Was ist das Problem?

In der Neujahrsnacht 2026 brach in der Bar «Le Constellation» im Walliser Skiort Crans-Montana ein verheerendes Feuer aus. 41 Menschen starben, über 100 wurden verletzt, viele davon schwer.

Der Fall zeigt laut einer Analyse des Bundesamts für Justiz ein grundsätzliches Problem: Die bestehenden Systeme (Sozialversicherungen, Opferhilfe und Haftpflichtrecht) sind auf Einzelfälle ausgelegt. Bei Grossereignissen mit vielen Betroffenen stossen sie schnell an Grenzen.

Bundespräsident Guy Parmelin (links) und Bundesrat Beat Jans haben Ende Februar 2026 den Gesetzesentwurf vorgestellt. KEYSTONE

So erhalten etwa nicht alle Opfer dieselben Leistungen. Arbeitnehmende sind über die Unfallversicherung besser abgesichert als Jugendliche oder Touristen, die unter die Krankenversicherung fallen. Auch die staatliche Opferhilfe hat klare Obergrenzen: Entschädigungen sind auf maximal 130'000 Franken begrenzt. Bei einer Katastrophe mit vielen Verletzten reichen zudem die Haftpflichtdeckungen der Verantwortlichen oft nicht aus.

Was will das Gesetz ändern?

Der Bundesrat schlägt ein dringliches Bundesgesetz mit mehreren Massnahmen vor.

Zentral ist ein pauschaler Solidaritätsbeitrag von 50'000 Franken pro betroffenem Opfer oder Familie eines Todesopfers. Anspruch hätten Personen, die beim Brand starben oder stationär im Spital behandelt werden mussten. Insgesamt rechnet der Bund mit rund 156 Berechtigten.

Zusätzlich sieht die Vorlage weitere Elemente vor: Der Bund will einen «Runden Tisch» einsetzen, um aussergerichtliche Vergleiche zwischen Opfern, Versicherungen und Behörden zu erleichtern. Zudem soll er sich an den Kosten der kantonalen Opferhilfe beteiligen. Insgesamt könnten die Bundesbeiträge laut Gesetzesentwurf maximal rund 36 Millionen Franken betragen.

Der Beitrag soll rasch und unbürokratisch ausbezahlt werden. Das Geld würde an den Kanton Wallis gehen, der die Auszahlung an die Betroffenen organisiert.

Was passiert im Parlament?

Im Parlament gilt die Hilfe grundsätzlich als mehrheitsfähig. Die Finanzkommission des Ständerates hat der Vorlage deutlich zugestimmt. Dennoch gibt es Kritik.

Einige Parlamentarier befürchten, der Bund könnte damit einen Präzedenzfall schaffen: Wenn der Staat bei einem Unglück zahlt, könnten künftig auch bei anderen Katastrophen ähnliche Forderungen entstehen. Andere argumentieren, der Bund solle nicht für Fehler von Kantonen oder privaten Betreibern aufkommen.

Der Schwyzer Ständerat Pirmin Schwander lehnt den Gesetzesentwurf ab. (Archivbild) KEYSTONE

Besonders weit geht der 64-jährige Ständerat Pirmin Schwander (SVP/SZ): Er stellte einen Antrag, gar nicht erst auf das Gesetz einzutreten. Wird der Antrag angenommen, gilt der Gesetzesentwurf als abgelehnt.

Heute, Mittwoch, berät zunächst der Ständerat über das Gesetz. In der laufenden Frühlingssession muss danach noch der Nationalrat darüber entscheiden. Wird die Vorlage in beiden Parlamentskammern gleichlautend angenommen, könnte die finanzielle Hilfe für die Betroffenen rasch ausbezahlt werden.