Der ehemalige SVP-Kantonalpräsident Patrick Walder steht wegen einer Medienmitteilung gegen Eritreer vor Gericht. Am Mittwoch wird sein Urteil verkündet. sda

Pauschale Aussagen über Eritreer, ein YouTube-Video mit blutiger Symbolik – und ein SVP-Politiker, der sich auf Ferien beruft: Im Rassismus-Prozess gegen Patrick Walder wird heute ein Urteil verkündet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gegen den Zürcher SVP-Politiker Patrick Walder läuft ein Rassismusverfahren wegen einer Medienmitteilung der SVP.

Darin bezeichnet die SVP Eritreer pauschal als «nicht integrierbare Gewalttäter» – veröffentlicht wurde die Mitteilung kurz nach einer tödlichen Tat in Frankfurt.

Walder weist persönliche Verantwortung zurück, da er zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Ausland gewesen sei, während die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe und Busse fordert.

Am Mittwoch wird Walder freigesprochen. Mehr anzeigen

Die Justiz ermittelt wegen Rassismus gegen den 37-jährigen SVP-Politiker Walder. Stein des Anstosses: Eine Medienmitteilung der Partei aus dem Sommer 2019, in der Eritreer pauschal als «nicht integrierbare Gewalttäter» bezeichnet worden sein sollen – veröffentlicht mitten im nationalen Wahlkampf. Am Mittwoch folgt das Urteil des Prozesses der vergangenen Woche, am Bezirksgericht Uster.

Auslöser war ein grauenhafter Vorfall im Frankfurter Hauptbahnhof: Ein Mann aus Eritrea, wohnhaft im Kanton Zürich, hatte eine Mutter und ihren achtjährigen Sohn vor einen einfahrenden Zug gestossen – der Junge starb. Der Täter wurde dauerhaft in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Kurz darauf reagierte die SVP mit scharfer Rhetorik: In einer Medienmitteilung hiess es, solche Taten zeigten, dass es sich bei Eritreern um «nicht integrierbare Gewalttäter» handle, die in der Schweiz «nichts verloren» hätten. Besonders «Frauen und Kinder» würden durch diese gefährdet.

Walder verteidigt sich: «Ich war am 2CV-Treffen»

Vor Gericht erklärte Walder, man habe mit der Mitteilung nicht die Ethnie, sondern die Asylpolitik des Bundes kritisiert. Zudem sei er zu dem Zeitpunkt auf einem Campingplatz in Österreich gewesen – auf dem Weg zu einem internationalen Treffen von «Döschwo»-Fans in Kroatien. Er habe den Text weder verfasst noch geprüft.

Zwar übernehme er als damaliger Präsident die politische Verantwortung, doch die juristische sei unangebracht: «Dass man mich als Person nun belangen will, ist komplett falsch.»

Die Staatsanwaltschaft fordert dennoch eine bedingte Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 210 Franken und eine Busse von 800 Franken. Im Prozess trat sie jedoch nicht persönlich auf.

Emotional wurde es, als eine 24-jährige Eritreerin als Privatklägerin aussagte: «Ich habe mich noch nie so unerwünscht in der Schweiz gefühlt wie damals, als ich diesen Text gelesen habe.» Seitdem sei sie regelmässig mit Vorurteilen konfrontiert. «Sobald ich sage, ich komme aus Eritrea, geht es los.»

Anwältinnen: «Das war keine Panne, sondern Programm»

Für die Klägerseite ist klar: Walder habe die Mitteilung gesehen und genehmigt – das gehe auch aus einer E-Mail hervor. Der Verweis auf die Ferien sei eine Schutzbehauptung. Die Aussagen seien Teil einer strategischen Kommunikation, wie auch ein Wahlkampfvideo mit blutiger Symbolik belege. YouTube sperrte das Video wegen Hassrede.

Ein weiteres Strafverfahren zum Video wurde zwar eingestellt – die Debatte um politische Verantwortung und rassistische Rhetorik geht jedoch weiter.

Ex-SVP-Präsident Walder wird freigesprochen

Walder wird am Mittwoch vollumfänglich freigesprochen. Das Urteil lautet also «nicht schuldig», sagte der Richter.

Das Gericht begründet den Entscheid wie folgt: «Es war nicht über allgemeine Fragen zu entscheiden. Zum Beispiel, wie stark Personen aus Eritrea in der Schweiz benachteiligt werden, oder ob Patrick Walder ein Rassist sei.» Das Gericht habe lediglich über den Text geurteilt, ob dieser widerrechtlich geschrieben sei.

Das Gericht beurteile das, was von der Staatsanwaltschaft zur Anklage gebracht wurde. Hat die Medienmitteilung gegen die Rassendiskriminierung verstossen? Die Antwort des Richters: «Die Medienmitteilung hat nur teilweise gegen die Rassendiskriminierung verstossen.» Patrick Walder sei nicht der Verfasser des Textes gewesen und er wurde auch nirgends als verantwortliche Person aufgeführt. Somit sei im Sinne des Angeklagten zu entscheiden.

Nach der Verhandlung veröffentlichte der Eritreischer Medienbund ein Schreiben: «Mit dem heutigen Urteil zu rassistischer Hetze sendet das Gericht ein unmissverständliches Signal an die SVP: In der Schweiz darf der Wahlkampf nicht auf Kosten der Menschenwürde erfolgen. Wer mit Hass gegen Minderheiten Stimmung macht, gefährdet Menschen, das friedliche Zusammenleben und damit die Demokratie.»