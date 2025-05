Seit dem 1. Mai gibt es bei der Swiss neue Sicherheitsregeln im Flugzeug. Der Grund für die neue Regel: Die Sicherheitslage in den vergangenen Jahren hat sich tendenziell verschlechtert. KEYSTONE

Seit Anfang Mai gilt bei der Swiss eine neue Sicherheitsregel, die den Zugang zum Cockpit betrifft. Die Massnahme wurde aufgrund einer verschlechterten Sicherheitslage eingeführt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Swiss verlangt seit Mai, dass beim Öffnen der Cockpit-Tür zwei Crewmitglieder anwesend sind, um die Sicherheit zu erhöhen.

Die Massnahme folgt auf verschärfte Sicherheitsprüfungen.

Ähnliche Regeln gelten in den USA und könnten bald international ausgeweitet werden.

Die Swiss hat seit Anfang Mai eine neue Sicherheitsregel im Flugzeug: Künftig müssen immer zwei Crewmitglieder anwesend sein, wenn die Tür zur Pilotenkanzel geöffnet wird. So soll verhindert werden, dass sich jemand unerlaubt dem Cockpit nähert.

«Während das eine Crewmitglied die Cockpit-Tür öffnet und ins Cockpit eintritt, überwacht ein zweites Crewmitglied den Passagierbereich aktiv und stellt sicher, dass sich kein Fluggast dem Cockpit nähert», so die Airline zum «SonntagsBlick».

Der Grund für die neue Regel: Die Sicherheitslage in den vergangenen Jahren hat sich tendenziell verschlechtert.

Neue Regeln auch in den USA

In den Vereinigten Staaten gehen die Sicherheitsvorkehrungen sogar noch weiter. Dort müssen Fluggesellschaften ab diesem Sommer neue Flugzeuge mit einer zusätzlichen Barriere zum Cockpit ausstatten. Diese besteht aus einer fest installierten Zusatztür. «Wir gehen davon aus, dass diese Regelung in naher Zukunft auch auf ausländische Fluggesellschaften mit Destinationen in den USA ausgeweitet wird», so Swiss.

Sicherheitsüberprüfungen innerhalb der Lufthansa-Gruppe – zu der auch Swiss zählt – haben ergeben, dass weitere Massnahmen erforderlich sind, um den Schutz des Cockpits zu verbessern und unbefugten Zutritt wirksam zu verhindern.

Die neue Regelung wurde in enger Abstimmung mit dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) eingeführt.