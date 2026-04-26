Chaos-Evakuation bei Swiss-Flieger in Delhi – mehrere Verletzte

Ein Airbus 330-300 der Swiss musste vor dem Start in Neu Delhi evakuiert werden. (Archivbild) X/AviationAll

Ein technischer Defekt bei einer Swiss-Maschine führte zu einem Startabbruch in Delhi. Das Flugzeug musste umgehend evakuiert werden. Mehrere Passagiere werden derzeit medizinisch untersucht.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Airbus der Swiss musste in Delhi wegen eines Triebwerksproblems den Start abbrechen und wurde vorsorglich evakuiert.

Die meisten der über 230 Passagiere verliessen das Flugzeug über Notrutschen, sechs Personen werden medizinisch untersucht.

Die Airline betreut die Betroffenen, organisiert Alternativen und untersucht den Vorfall mit einer Taskforce vor Ort. Mehr anzeigen

Ein Airbus der Fluggesellschaft Swiss ist am Flughafen in Delhi wegen eines Problems an einem Triebwerk evakuiert worden. Sechs Passagiere wurden medizinisch untersucht, wie Swiss in der Nacht auf Sonntag mitteilte.

Das Problem sei beim Start des Flugs LX147 um kurz nach 1 Uhr morgens (Ortszeit) aufgetreten, schrieb die Medienstelle der Fluggesellschaft. Die Crew habe den Start abgebrochen und das Flugzeug vorsorglich evakuiert. Zunächst hatte «Blick» online über den Vorfall berichtet.

An Bord des Airbus A330 befanden sich laut Swiss 228 Passagierinnen und Passagiere sowie vier Kleinkinder. Die Crewmitglieder seien wohlauf. Zu den verletzten Personen konnte ein Swiss-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zunächst keine weiteren Angaben machen. Die Fluggesellschaft betonte, dass die Sicherheit ihrer Gäste und Crew stets höchste Priorität habe.

Swiss' HB-JHK, Operating Delhi - Zurich as LX147, Suffered a Engine Number 1 Failure on the Take-Off Roll.



Emergency Slides were then deployed, and the Aircraft was Evacuated on the Runway as a Precaution. pic.twitter.com/2d5pDqzVox — AviationAll (@AviationAll_) April 26, 2026

Die meisten Passagiere verliessen das Flugzeug über Notrutschen, wie aus dem Communiqué hervorging. Ein Passagier berichtete gegenüber Blick von mehreren Verletzten. Die Swiss gibt bis anhin lediglich bekannt, dass sich sechs Passagiere in medizinischer Untersuchung befinden. Für einzelne Personen, denen dies nicht möglich war, sei eine Treppe organisiert worden.

Taskforce reist nach Indien

Swiss schrieb von einer belastenden Situation für alle Beteiligten. Die Reisenden würden betreut. Die Teams vor Ort arbeiten laut der Fluggesellschaft mit Hochdruck daran, Möglichkeiten für Umbuchungen oder nach Hotels zu finden. Die Swiss arbeite zudem eng mit den örtlichen Behörden zusammen.

Eine Taskforce der Fluggesellschaft habe die Arbeit aufgenommen. Technische Spezialistinnen und Spezialisten würden nach Delhi reisen, um das Flugzeug zu überprüfen. Die Fluggesellschaft wolle im Detail wissen, was zum Vorfall geführt hat.

Zuletzt hatte die Swiss wegen des Iran-Kriegs eine hohe Nachfrage nach Flügen zwischen der indischen Hauptstadt und Zürich vermeldet. Sie verdoppelte das tägliche Angebot auf dieser Strecke vorübergehend, wie die Fluggesellschaft Mitte März mitteilte.