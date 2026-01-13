  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bis 2029 Swiss- und Edelweiss-Flieger kriegen kostenloses Highspeed-Internet

Lea Oetiker

13.1.2026

Swiss stattet ihre Flotte künftig mit Highspeed-Internet des Satellitenanbieters Starlink aus
Swiss stattet ihre Flotte künftig mit Highspeed-Internet des Satellitenanbieters Starlink aus
Swiss International Air Lines

Swiss und Edelweiss bringen Highspeed-Internet an Bord: Die Airlines rüsten ihre Flotte mit dem Satellitendienst Starlink aus und wollen Passagieren künftig kostenloses Surfen während des Fluges ermöglichen.

Lea Oetiker

13.01.2026, 15:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Swiss stattet ihre Flugzeuge im Rahmen eines Lufthansa-Programms mit Highspeed-Internet von Starlink aus. Auch Edelweiss ist dabei. 
  • Das neue Angebot soll Passagieren künftig kostenloses und schnelleres Surfen ermöglichen.
  • Die Umrüstung erfolgt schrittweise und soll bis 2029 abgeschlossen sein.
Mehr anzeigen

Swiss stattet ihre Flotte künftig mit Highspeed-Internet des Satellitenanbieters Starlink aus. Das Projekt ist Teil eines Programms der Lufthansa Group, zu der die Schweizer Fluggesellschaft gehört. Ziel ist es, die Internetverbindung an Bord zu verbessern und Passagieren künftig ein schnelleres sowie kostenloses Surfen zu ermöglichen. Auch Edelweiss ist dabei und wird den Einbau vornehmen. 

Der Einbau der neuen Technologie erfolgt schrittweise und betrifft sowohl die Kurz- als auch die Langstreckenflotte. Wann die Umrüstung auf einzelnen Flugzeugen umgesetzt wird, steht noch nicht fest. Die Planung ist derzeit im Gange.

Bis Ende 2029 soll die gesamte Lufthansa-Gruppe mit dem neuen Internetangebot ausgerüstet sein. Mit der Umstellung auf Starlink sollen Anwendungen wie Streaming oder Cloud-basiertes Arbeiten auch über den Wolken möglich werden.

Bisher wurde das Internet-Thema bei der Swiss eher zögerlich behandelt. Auf Langstreckenflügen gab es zwar schon länger Wi-Fi-Zugang, auf den Kurz- und Mittelstrecken aber nicht. 

Mehr zum Thema

Grounding im Staatshaushalt. Swissair hinterlässt ein riesiges Loch in Bundeskasse – bis heute

Grounding im StaatshaushaltSwissair hinterlässt ein riesiges Loch in Bundeskasse – bis heute

Interne Pläne zeigen. Deutsche Manager wollen Kontrolle über Swiss übernehmen

Interne Pläne zeigenDeutsche Manager wollen Kontrolle über Swiss übernehmen

Besuch bei «grösster Küche der Schweiz». Was wirklich hinter deinem Flugzeug-Menü steckt

Besuch bei «grösster Küche der Schweiz»Was wirklich hinter deinem Flugzeug-Menü steckt

Meistgelesen

Jetzt spricht der Ziehsohn der Morettis über die Inferno-Nacht
Eklat um Tessiner Juristen im italienischen TV nach Inferno
Ueli Kestenholz ist tödlich verunglückt
Jessica Moretti bleibt auf freiem Fuss – darf aber Land nicht verlassen
«Wunde fürs ganze Land» – Italien will als Nebenklägerin im Fall Crans-Montana dabei sein