Swiss und Edelweiss bringen Highspeed-Internet an Bord: Die Airlines rüsten ihre Flotte mit dem Satellitendienst Starlink aus und wollen Passagieren künftig kostenloses Surfen während des Fluges ermöglichen.

Swiss stattet ihre Flugzeuge im Rahmen eines Lufthansa-Programms mit Highspeed-Internet von Starlink aus. Auch Edelweiss ist dabei.

Das neue Angebot soll Passagieren künftig kostenloses und schnelleres Surfen ermöglichen.

Die Umrüstung erfolgt schrittweise und soll bis 2029 abgeschlossen sein.

Swiss stattet ihre Flotte künftig mit Highspeed-Internet des Satellitenanbieters Starlink aus. Das Projekt ist Teil eines Programms der Lufthansa Group, zu der die Schweizer Fluggesellschaft gehört. Ziel ist es, die Internetverbindung an Bord zu verbessern und Passagieren künftig ein schnelleres sowie kostenloses Surfen zu ermöglichen. Auch Edelweiss ist dabei und wird den Einbau vornehmen.

Der Einbau der neuen Technologie erfolgt schrittweise und betrifft sowohl die Kurz- als auch die Langstreckenflotte. Wann die Umrüstung auf einzelnen Flugzeugen umgesetzt wird, steht noch nicht fest. Die Planung ist derzeit im Gange.

Bis Ende 2029 soll die gesamte Lufthansa-Gruppe mit dem neuen Internetangebot ausgerüstet sein. Mit der Umstellung auf Starlink sollen Anwendungen wie Streaming oder Cloud-basiertes Arbeiten auch über den Wolken möglich werden.

Bisher wurde das Internet-Thema bei der Swiss eher zögerlich behandelt. Auf Langstreckenflügen gab es zwar schon länger Wi-Fi-Zugang, auf den Kurz- und Mittelstrecken aber nicht.