Ein Airbus-A330 von der Swiss. IMAGO/Sergio Brunetti

Ein Swiss-Flug nach Washington musste am Sonntagabend nach Zürich zurückkehren, da die Hälfte der Bordtoiletten ausfiel. Grund dafür war ein verstopftes Rohr.

Am Sonntagabend streikte die Hälfte der Toiletten an Bord eines Swiss-Flugs. Der Airbus-A330 war gerade auf dem Weg nach Washington, als ein verstopftes Rohr für den Ausfall aller Toiletten auf der linken Seite der Maschine sorgte, wie der «Blick» schreibt.

Die Cockpitcrew traf nach etwa zwei Stunden in der Luft die Entscheidung, den Flug abzubrechen und zum Flughafen Zürich umzukehren. Die 220 Passagiere des Flugs LX72 starteten schliesslich mit einer Verspätung von über fünf Stunden erneut in Richtung der amerikanischen Hauptstadt, diesmal in einem anderen Airbus A330.

Das defekte Flugzeug befindet sich aktuell in der Technikabteilung, wie die Swiss weiter mitteilt. Die Fluggesellschaft rechnet damit, dass das Flugzeug bereits am Montag wieder einsatzbereit sein wird, und bedauert den ungewöhnlichen Vorfall.