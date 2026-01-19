Swiss-Flug endete abrupt – Sust-Bericht zeigt Wartungsmangel

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Mayday» kurz nach dem Start Swiss-Flug endete abrupt – Sust-Bericht zeigt Wartungsmangel

Andreas Fischer

19.1.2026

Ein Airbus A330 der Swiss musste im September 2024 kurz nach dem Start einen Notabstieg einleiten. 
Ein Airbus A330 der Swiss musste im September 2024 kurz nach dem Start einen Notabstieg einleiten. 
KEYSTONE (Symbolbild)

Im September 2024 musste ein Swiss-Airbus wegen Problemen mit dem Kabinendruck kurz nach dem Start nach Zürich zurückkhren. Auslöser des Vorfalls war ein Wartungsversäumnis, wie der Abschlussbericht zeigt.

Andreas Fischer

19.01.2026, 20:45

19.01.2026, 20:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Swiss-Flug von Zürich nach Newark versagte im September 2024 kurz nach dem Start das Kabinendrucksystem, die Crew setzte den Notruf Mayday ab.
  • Ursache war ein defektes Ventil, dessen Austausch Airbus bereits 2016 empfohlen hatte – bei der Maschine wurde die Wartungsempfehlung nicht umgesetzt.
  • Die Sust kritisiert in ihem Abschlussbericht das Versäumnis und ordnete verschärfte Wartungs- und Kontrollmassnahmen an.
Mehr anzeigen

Sie waren gerade erst abgehoben, als die Piloten einen Notruf absetzten: Im September 2024 musste ein Swiss-Flug von Zürich nach Newark, USA kurz nach dem Start umkehren. Es gab Probleme mit dem Kabinendruck. Zu dem schweren Zwischenfall liegt nun der Abschlussbericht (PDF) der Sust (Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle) vor.

Was war passiert?

Der Flug LX18 war am 13. September 2024 in Zürich gestartet. An Bord des Airbus A330 waren zwei Piloten, zehn Crew-Mitglieder und 205 Passagiere. Im Steigflug stellten die Piloten eine Fehlfunktion im Kabinendrucksystem fest. Sie setzten ihre Sauerstoffmasken auf, lösten die Sauerstoffmasken für Passagiere und Crew in der Kabine aus und setzten eine Dringlichkeitsmeldung («Pan-Pan») ab.

20 Sekunden später übermittelte die Besatzung dann den Notruf «Mayday» und kündigte einen Notabstieg an. Der Flieger kehrt nach Zürich zurück, wo Passagiere und Besatzung die Maschine unverletzt und auf normalem Weg verlassen konnten.

Wo lag die Ursache?

In ihrem jetzt veröffentlichten Abschlussbericht schreibt die Sust, dass das Kabinendrucksystem nicht in der Lage war, einen ausreichenden Kabinendifferenzdruck aufzubauen. Dies obwohl beide Auslassventile als vollständig geschlossen angezeigt wurden.

Der schwere Vorfall ist der Sust zufolge auf ein defektes Rückschlagventil (skin check valve) zurückzuführen. Hersteller Airbus hatte bereits 2016 empfohlen, das Bauteil frühestmöglich zu ersetzen. Dies aber war bei dem Swiss-Airbus «nicht ausgeführt worden, was ursächlich für den schweren Vorfall war», stellte die Sust klar.

Welche Massnahmen wurden getroffen?

Dieses Versäumnis sei aus sicherheitstechnischer Sicht nicht nachvollziehbar, «da das Nichtausführen dieses Service Bulletins auch die Flugsicherheit betreffen kann und das skin check valve zwecks Inspektion sowieso alle 24 Monate, d.h. bei [dem betroffenen Flugzeug] mindestens drei Mal aus- und wieder eingebaut werden musste.»

Die Sust hat die Wartungsanweisungen als Reaktion auf den Vorfall ergänzt und zusätzliche Arbeitsschritte zur Überprüfung der betroffenen Bauteile angeordnet. Ausserdem wurde ein Teil der A330-Flotte der Swiss gezielt überprüft. Die verantwortlichen Personen wurden zudem in einem gesonderten Mailing auf die kritischen Aspekte und potenziellen Sicherheitsrisiken hingewiesen.

Airbus A300 schlägt mit Heck auf: Dieses Landemanöver ging mächtig schief

Airbus A300 schlägt mit Heck auf: Dieses Landemanöver ging mächtig schief

Am Sonntag, 12. Oktober, schlug ein Airbus A300 der DHL-Tochter EAT Leipzig bei der Landung mit dem Heck auf. In den letzten Jahren kam es bereits vermehrt zu Vorfällen dieser Art.

13.10.2025

Mehr zum Thema

Zwischenfall in Orlando. United-Maschine verliert Rad bei Landung

Zwischenfall in OrlandoUnited-Maschine verliert Rad bei Landung

Weniger Luxus, mehr Klimaschutz. Ohne die Business Class wäre das Fliegen viel klimafreundlicher

Weniger Luxus, mehr KlimaschutzOhne die Business Class wäre das Fliegen viel klimafreundlicher

Neue Regeln bei Swiss und Edelweiss. Airlines erlauben nur noch zwei Powerbanks pro Person

Neue Regeln bei Swiss und EdelweissAirlines erlauben nur noch zwei Powerbanks pro Person

Meistgelesen

Rentnerin (85) wegen fehlendem Hunde-Billett verurteilt – jetzt muss sie 1000 Franken zahlen
Odermatt kontert McGrath: «Am Slalom-Sonntag gibt es immer ein freies Zimmer für dich»
Swiss-Flug endete abrupt – Sust-Bericht zeigt Wartungsmangel
Urs Meier analyisiert die Entwicklung beim Skandal-Final
Mieter werden aus Wohnung geworfen – für eine Woche Profit