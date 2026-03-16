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Keine Landung in Chicago möglich Swiss-Maschine wird bei Gewitter von Blitz getroffen und muss ausweichen

Sven Ziegler

16.3.2026

Die Swiss-Maschine musste am Ende nach Detroit ausweichen.
Die Swiss-Maschine musste am Ende nach Detroit ausweichen.
Flightradar / Keystone / Bildmontage blue News

Eigentlich sollte der Swiss-Flug LX8 am Sonntag planmässig in Chicago landen. Doch kurz vor dem Ziel musste die Maschine umkehren: Wegen schwerer Gewitter wich das Flugzeug nach Detroit aus – zuvor wurde es sogar von einem Blitz getroffen.

Sven Ziegler

16.03.2026, 16:03

16.03.2026, 16:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Swiss-Flug LX8 von Chicago nach Zürich wurde am Sonntag wegen schwerer Gewitter nach Detroit umgeleitet.
  • Während des Fluges wurde die Maschine zudem von einem Blitz getroffen, wie Swiss bestätigt.
  • Passagiere wurden über Nacht untergebracht und am nächsten Tag auf Ersatzflüge umgebucht.
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Kurz vor der geplanten Landung in Chicago warteten die Passagiere bereits auf den Sinkflug. Stattdessen zog die Maschine mehrere Kreise über der Region.

«Wir sind über Chicago gekreist und plötzlich hiess es aus dem Cockpit, dass wir ausweichen müssen», berichtet eine Passagierin gegenüber blue News. Die Crew habe erklärt, dass eine Landung wegen der Wetterlage derzeit nicht möglich sei. «Dann schlug plötzlich ein Blitz in die Maschine ein», berichtet die Leserin weiter.

Wenig später nahm der Airbus A330 Kurs auf Detroit, rund 380 Kilometer nordöstlich von Chicago.

Heftige Gewitter legen Flugbetrieb lahm

Wie die Swiss auf Anfrage von blue News bestätigt, war die Umleitung eine direkte Folge der schweren Gewitter über Chicago. Der Flugbetrieb am Flughafen musste zeitweise eingeschränkt werden.

Der Flug LX8 befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der Nähe des Flughafens und wartete zunächst in einer Warteschleife auf eine mögliche Landung. «Als sich die Situation jedoch nicht besserte, entschied sich die Crew für den Ausweichflughafen», schreibt die Swiss. 

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Zusätzlich wurde die Maschine während des Fluges von einem Blitz getroffen, wie Swiss bestätigt.

Grund zur Sorge müssen sich Passagiere in diesem Moment jedoch nicht machen, versichert die Swiss. Solche Ereignisse kommen in der Luftfahrt gelegentlich vor und gelten als ungefährlich. «Flugzeuge wirken wie ein Faradayscher Käfig – die elektrische Energie wird über die Aussenhaut abgeleitet. Passagiere und Besatzung bleiben geschützt. Elektronische Systeme im Cockpit sind redundant abgesichert», teilt die Airline mit. 

Flugzeug wird nun überprüft

Trotzdem wird jedes Flugzeug nach einem Blitzschlag aus Sicherheitsgründen gründlich untersucht. Die betroffene Maschine werde derzeit von Technikern überprüft, erklärt Swiss. Der geplante Rückflug LX9 von Chicago nach Zürich konnte deshalb nicht stattfinden.

Weitere Auswirkungen auf den Flugplan hat der temporäre Ausfall des Airbus A330 nicht. 

Für die Passagiere bedeutete die Umleitung eine Verzögerung ihrer Reise. Swiss erklärte, man habe die betroffenen Fluggäste in Hotels untergebracht und sie am nächsten Tag auf Ersatzflüge umgebucht, damit sie ihre Reise fortsetzen konnten.

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