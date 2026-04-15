Wegen eines medizinischen Notfalls musste ein Swiss-Flug in Wien zwischenlanden. sda (Archivbild)

Ein Swiss-Flug von Bukarest nach Zürich musste in Wien ungeplant zwischenlanden. Grund war ein medizinischer Notfall eines Fluggastes an Bord.

Redaktion blue News Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein medizinischer Notfall sorgte für eine ungeplante Zwischenlandung eines Swiss-Flugs.

Der Airbus war von Bukarest nach Zürich unterwegs und landete dann in Wien.

Der betroffene Passagier wurde am Flughafen medizinischem Personal übergeben. Mehr anzeigen

Ein akuter Notfall sorgte für eine ungeplante Zwischenlandung eines Swiss-Flugs von Bukarest nach Zürich. Nach knapp einer Stunde Flugzeit drehte der Airbus ab und landete in Wien.

«Der Flug LX1887 von Bukarest nach Zürich musste aufgrund eines medizinischen Vorfalls an Bord in Wien zwischenlanden», erklärte Swiss-Mediensprecherin Silvia Exer-Kuhn dem «Tages-Anzeiger».

Nach der Landung um 6.49 Uhr am Flughafen Wien wurde der betroffene Passagier medizinischem Personal übergeben.

Die restlichen 170 Fluggäste konnten eine Stunde später wieder starten und kamen um 8.40 Uhr in Zürich an. Die Verspätung betrug dann nur 45 Minuten.