Wegen einer rauchenden Powerbank musste ein Swiss-Flug von Zürich nach Boston am Sonntagabend ausserplanmässig in Dublin landen. Für die Airline ist es bereits der zweite Zwischenfall mit einem elektronischen Gerät innerhalb kürzester Zeit.

Darum geht’s Ein Swiss-Flug von Zürich nach Boston musste am Sonntag wegen einer rauchenden Powerbank ausserplanmässig in Dublin landen.

Die Maschine wurde nach der Landung von der Feuerwehr empfangen, keine Person wurde verletzt.

Es ist bereits der zweite Akku-Zwischenfall bei Swiss innert weniger Tage. Zusammenfassung erstellt mit

Eine überhitzte Powerbank hat auf einem Swiss-Flug von Zürich nach Boston am Sonntagabend eine ausserplanmässige Landung ausgelöst. Der Airbus A330 setzte in Dublin auf, nachdem sich an Bord Rauch entwickelt hatte.

Flug LX52 war rund drei Stunden unterwegs, als die Crew den Entscheid zur Umleitung traf. Das Flugzeug befand sich westlich von Irland über dem Atlantik und nahm Kurs auf Dublin statt auf Boston.

Wie «AirLive.com» zuerst berichtete, soll ein kleines Feuer an Bord der Auslöser gewesen sein. Die Maschine landete gegen 23 Uhr Schweizer Zeit in der irischen Hauptstadt. Einsatzkräfte der Flughafenfeuerwehr standen bereit, der Jet konnte anschliessend aber regulär zur Parkposition fahren. Die 206 Passagierinnen und Passagiere sowie die zwölf Crewmitglieder verliessen das Flugzeug dort.

Swiss bestätigte gegenüber «Blick», dass eine Powerbank an Bord Rauch verursacht hatte. «In einer solchen Situation gehen unsere Crews keine Risiken ein und entscheiden sich immer für die sicherste Variante», sagte Mediensprecherin Meike Fuhlrott. Für die Reisenden wurde eine Übernachtung in Dublin organisiert, an einer Weiterreise werde gearbeitet.

Bereits der zweite Akku-Zwischenfall

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art bei Swiss in diesem Sommer. Ende Juli hatte die Crew eines Fluges von Zürich nach New York in Bangor im US-Bundesstaat Maine zwischenlanden müssen. Damals hatte sich das Ladecase eines Kopfhörers erhitzt und für Rauch in der Kabine gesorgt.

Lithium-Batterien können bei Schäden oder technischen Defekten überhitzen und im schlimmsten Fall Feuer fangen. Swiss hat deshalb den Gebrauch und das Aufladen von Powerbanks während des Flugs seit Anfang Jahr untersagt. Pro Person dürfen höchstens zwei Powerbanks mitgeführt werden, im Handgepäck, in der Sitztasche oder direkt am Körper. Im Aufgabegepäck sind sie verboten; dieselbe Regel gilt für E-Zigaretten.

Der betroffene Airbus A330 mit dem Kennzeichen HB-JHN soll nun untersucht werden. Anschliessend ist laut Swiss der Rückflug nach Zürich vorgesehen.