Auf der Plattform Flightradar24 ist zu erkennen, wie das Flugzeug abdreht. Flightradar24

Der Swiss-Flug LX123 von Seoul nach Zürich musste am Mittwoch ausserplanmässig in Almaty landen. Grund war ein medizinischer Notfall des Co-Piloten. Drei Ärzte an Bord leisteten Erste Hilfe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Swiss-Flug LX123 von Seoul nach Zürich musste am Mittwoch ausserplanmässig in Almaty, Kasachstan, landen, nachdem der Co-Pilot einen medizinischen Notfall erlitten hatte.

Drei zufällig an Bord befindliche Ärzte leisteten Erste Hilfe und empfahlen die Umleitung, damit der Pilot rasch versorgt werden konnte.

An Bord der Airbus-A350-Maschine befanden sich 227 Passagiere und 14 Crewmitglieder. Swiss sucht nun nach einer Lösung für die Weiterreise. Mehr anzeigen

Ein Swiss-Flug von Seoul nach Zürich hat über Kasachstan einen Notruf abgesetzt und ist daraufhin in Almaty gelandet. Wie die Fluggesellschaft gegenüber blue News bestätigt, handelte es sich um den Flug LX123, der am Mittwoch, 6. Mai, ausserplanmässig in Kasachstan zwischenlanden musste.

Auf Anfrage von blue News teilt Swiss mit: «Die Landung in Almaty erfolgte aufgrund eines medizinischen Notfalls des Co-Piloten.» An Bord hätten sich glücklicherweise drei Ärzte befunden, die dem Piloten medizinische Hilfe leisten konnten.

Die Crew habe sich auch auf Empfehlung der Ärzte entschieden, den Flug nach Almaty umzuleiten, damit der Pilot rasch die notwendige medizinische Versorgung erhalte.

Die Maschine landete kurz nach 09.47 Uhr. Screenshot

«Die Gesundheit und das Wohlbefinden unseres Kollegen haben in dieser Situation oberste Priorität», so Swiss weiter. Gleichzeitig sei sich die Airline der erheblichen Auswirkungen auf die Reisepläne der Passagiere bewusst und bedauere die Situation ausserordentlich.

An Bord der Maschine befanden sich gemäss Swiss 227 Passagiere und 14 Crewmitglieder. Beim Flugzeug handelt es sich um einen Airbus A350-941 mit der Registrierung HB-IFB.

Laut Flugdaten des Portals Flightradar24 war die Maschine zuvor von ihrer geplanten Route abgewichen. Die Pilotin oder der Pilot hatte den Transpondercode 7700 aktiviert, der eine allgemeine Luftnotlage signalisiert. Gegen 9.30 Uhr (Schweizer Zeit) befand sich die Maschine im Anflug auf Almaty, die Landung erfolgte kurz nach 09.47 Uhr.

Swiss erklärt gegenüber blue News, die Teams würden ihr Möglichstes tun, um in dieser ausserordentlichen Situation den erkrankten Piloten zu unterstützen und für die Passagierinnen und Passagiere die bestmögliche Lösung zu finden. Details zum weiteren Vorgehen könne man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht kommunizieren. Ein Update werde folgen, sobald gesicherte Informationen vorliegen.