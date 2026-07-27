Ein Airbus der Swiss musste auf dem Flug von Zürich nach New York ausserplanmässig in Bangor im US-Bundesstaat Maine landen. Offenbar wurde ein Notruf abgesetzt.

Darum geht’s Ein Airbus 330 der Swiss auf dem Weg von Zürich nach New York musste ausserplanmässig in Bangor im US-Bundesstaat Maine landen.

Live-Flugdaten zufolge hatte die Crew zuvor den internationalen Notfallcode 7700 abgesetzt und die Umleitung beantragt.

Der genaue Grund der Umleitung ist derzeit noch unklar. Zusammenfassung erstellt mit

Am Montagabend wurde ein Airbus 330 der Swiss auf dem Weg von Zürich nach New York nach Bangor im US-Bundesstaat Maine umgeleitet. Der genaue Grund der ausserplanmässigen Landung von Flug LX16 ist derzeit unklar.

Dem Portal AirLive zufolge setzte die Crew jedoch beim Erreichen der Küste von Maine den internationalen Notfallcode 7700 ab und beantragte die Umleitung zum Bangor International Airport. Der Flughafen diene unter anderem aufgrund seiner langen Start- und Landebahnen häufig als Ausweichflughafen für Transatlantikflüge, bei denen Notfälle oder ungeplante Störungen auftreten.

Der Notfallcode 7700 umfasst allgemein eine Luftnotlage. Dabei kann es sich um einen medizinischen Notfall, technische Probleme oder andere Schwierigkeiten handeln, die die Sicherheit gefährden.

Mehr folgt.